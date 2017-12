Izložba u gradu anđela

Bili smo u Varaždinu u Gradskoj kavani na tradicionalnoj izložbi božićnih dekoracija Letizije Zadravec i usput popričali o cvijeću, vjenčanjima, trendovima u adventskim dekoracijama, ali i saznali par savjeta za njegu cvijeća

Kažu da je Varaždin grad gdje anđeli spavaju. Ja nekako vjerujem u to, posebice kada šetam po njegovim tihim, uspavanim ulicama, trgovima, parkovima. Obožavam taj grad i svaka prigoda je odlična da prošetam njime i otkrijem neka nova bajkovita mjesta.

Ovog puta imam poseban povod – tradicionalnu božićnu izložbu Letizije Zadravec, Varaždinke koja iza sebe ima tisuće vjenčanja, evenata, izložbi… i vjerojatno milijune cvjetova koji su prošli kroz njene ruke u ovih 40+ godina bavljenja cvijećem.

Ulazim u kavanu na glavnom gradskom trgu i prvo što sam ugledala bila su velika anđeoska krila, a onda i deseci adventskih dekoracija, ukrašenih s malim bijelim anđelima, svijećama, šišarkama…

Negdje pri dnu kavane dočekuju me dvije dame široka osmjeha – Letizija i njezina kćer Mesqael koja je baš kao i ona oduvijek okružena cvijećem.

– Ja sam iz obitelji cvjećara i zapravo sam posao naslijedila od svojih roditelja koji su čitavo moje djetinjstvo imali cvjećarnu na placu. Tada kao mlada cura, nisam voljela taj posao. Dok su se sve moje prijateljice kupale po bazenima i odmarale, ja sam morala pomagati roditeljima. Znate kako je to kada ste mladi… Ali opet, paralelno sanjala sam da ću jednog dana imati neku svoju boutique trgovinu sa cvijećem i dekoracijama te da ću sav taj obiteljski posao dići na jedan puno viši nivo – priča mi Letizia Zadravec, danas jedna od najtraženijih cvjećarki u Hrvatskoj, posebice za vjenčanja.

– I pazi što želiš – nastavlja ona. I uistinu, danas Letizia ima dvije takve boutique shop cvjećarne – u Varaždinu i Zagrebu te nekoliko kombija, 9 zaposlenih i logistiku da u jednom danu može istovremeno odraditi 5-6 evenata.

– Sve se zapravo preokrenulo s 18 godina kada sam se prijavila za jednu internacionalnu izložbu florista i kada sam u nekoliko kategorija osvojila prvu nagradu, pa čak i onu za vjenčani buket. To mi je dalo veliki podstrek i želju da nastavim s obiteljskim poslom, ali na neki svoj, drugačiji, posebniji način – priča Letizia.

– Ovo vam je posao bez petka i svetka. Sve praznike radite, sve vikende… I to morate prihvatiti, ako se želite baviti ovim poslom. Kada je 2008. godine nastupila kriza i kada se prepolovio broj mojih klijenata u Varaždinu, ja sam znala da moramo krenuti u Zagreb, na veće tržište. Širenje ili životarenje, koje naravno nije bila opcija – priča mi Letizia, žena zaljubljena u svoj posao, cvijeće, dekoracije, ali i anđele.

– Uistinu, jako volim anđele i vjerujem u njih i zato sam odlučila da ovu 15. godišnjicu moje adventske izložbe u Gradskoj kavani posvetim upravo anđelima. Kao dominantna boja je bijela jer unatoč svim trendovima, naši ljudi ipak najviše vole bijele dekoracije. Izložba je prodajnog karaktera, odnosno ljudi razgledaju dekoracije i rezerviraju si aranžman koji žele, a onda sve izloške selimo u naš salon u centru Varaždina i tamo kreće prodaja – priča mi Letizia Zadravec, dodajući kako su ove godine u trendu pastelne, bakrene, zlatne, šarene kuglice, ali da ona ipak preferira klasiku i eleganciju, pa zato i kod nje u dućanu prevladavaju srebrni, sivi i bijeli tonovi.

Šetamo do njezine cvjetne galerije u blizini glavnog varaždinskog trga i ne mogu izdržati nego pitati, par stvari koje su me uvijek zanimale.

Koji je trik? Kako da mi cvijeće ostane što dulje svježe u vazi?

– Samo podrezivati vrhove i mijenjati vodu. – odgovara.

A što je s onim da u vodu treba staviti malo šećera? Ili ono hladna voda pri dnu, topla na vrh?

– Ovo s toplom i hladnom vodom nema nikakvog efekta, a sa šećerom je trik ako želite da cvijeće brže procvjeta i da bude raskošnije. Ma postoje vam razni sprejevi s kojima se spreja cvijeće kako bi bilo što kompaktnije i ljepše. Ja to ne koristim, izuzev po ljeti, za ljetna vjenčanja na otvorenom. Ako ga ne posprejate, na suncu vam odmah uvene. A ne smijete si to dozvoliti, ogromna su to očekivanja i odgovornost – priča mi.

Vjenčanja su pretpostavljam ogroman izazov, ali i stres…

– Je, ali i velika ljubav. Obožavam svoje mladenke. Nemate pojma koliko je to predivan osjećaj kada nekome stvoriš taj njegov dan iz bajke i napraviš ga točno onakav kakvoga je netko sanjao – priča mi Letizia.

Evo zavirite u neka od njih…