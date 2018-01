Kupiti stan ili još čekati? Definitivno kupiti. Evo zašto.

Zar je moguće da su cijene stanova ponovno počele rasti? Moguće je. Statistika kaže godišnje i do 10 posto. Evo malo statistike i nekih objašnjenja, ali i lijepih slika s idejama za makeover

Ovih dana dobila sam godišnje izvješće Crozille o cijenama stanova u Hrvatskoj. Znatiželjno idem čitati i nekako se nadam da su se cijene stanova u Zagrebu relativno stabilne i da prosječan kvadrat stoji oko 1500 eura.

“Mjesečni porast od 1,4 posto, prema podacima oglasnika Crozilla.com, bilježi Zagreb gdje se za kvadratni metar u prosjeku tražio 1761 euro, što predstavlja godišnji porast od 8 posto.” čitam i ne vjerujem.

Ups. Očito se moram puno bolje informirati, idem čitati dalje…

“U gradu najviših cijena – Dubrovniku – tijekom prosinca su stanovi bili oko 14 posto skuplji no lani u istom mjesecu, te 0,3 posto skuplji nego u studenom, a za jedan se kvadratni metar u prosjeku tražilo 3619 eura. U usporedbi s posljednjim mjesecom 2015. godine tamošnje su cijene bile gotovo 20 posto više.”

Ok, to me toliko i ne čudi. Dubrovnik je uvijek poseban i strancima uvijek atraktivan za kupnju. Pretpostavljam da su zbog turističkog booma cijene stanova porasle i u Splitu…

“Velik godišnji porast osjetio se i u Splitu gdje su cijene bile preko 13 posto više no lanjske, dok su na mjesečnoj razini porasle za 1,1 posto, a za jedan se kvadratni metar u prosjeku tražilo 2543 eura.”

Idem pogledati Pulu…

“Više prosinačke cijene zabilježene su i u Puli gdje su bile 12,5 posto više no u istom mjesecu lani, te 0,9 posto više no prethodni mjesec, pa je cijena kvadratnog metra iznosila 1472 eura.”

A Zadar?

“U Zadru su prosječne cijene stanova oglašavanih na Crozilla.com porasle za 0,6 posto na mjesečnoj, te za 7 posto na godišnjoj razini, a za jedan je četvorni metar u prosjeku iznosio 1931 euro.”

Nevjerojatno mi je to. Zar opet cijene nekretnina rastu iz mjeseca u mjesec? Idem nazvati svoju frendicu koja mi je uvijek bila odličan izvor informacija dok sam bila urednica Nekretnina u Jutarnjem listu i ažurno pratila cijene nekretnina.

– Hoćeš glavni razlog? Airbnb. Masovno se stanovi prenamijenjuju u stanove za dnevni najam. Ljudi kupuju velike derutne stanove u centru grada i prenamijenjuju ih u 2-3 manja apartmančića za Airbnb. To je postao veliki biznis u Zagrebu. Pa vidiš i sama koliko puno ima turista, a koliko malo normalnih hotela po Zagrebu – priča mi.

– Ogroman je problem što stare zgrade imaju dotrajale instalacije i nisu prilagođene za toliko novih wc-a, kupaonica, veš-mašina… Ali opet, možda je i to bolje nego da centri gradova postanu zapušteni i prazni i zato je odlično što je potražnja za stanovima u centru ponovno velika – priča mi frendica.

Čekaj ti želiš reći da ja više za 1100-1200 eura po kvadratu ne mogu naći neku ruinu u centru koju bi temeljito rekonstruirala?

– Možeš, ali na višim katovima i u širem centru. Za Airbnb najbolje ide potez od Trga, Tesline, Masarykove, Jurišićeve, Radićeve… tu cijene znaju biti zaista visoke. Jednako tako važno je da je stan na prvom ili maksimalno drugom katu, super je ako zgrada ima lift i ako je sređena. Mračna prljava stubišta i dvorišne zgrade ne ostavljaju dobar dojam i ljudi dobivaju loše ocjene, pa ih kupci izbjegavaju – priča mi.

Ista stvar je i na Jadranu…

– Ako misliš kupiti stan, pogotovo u na nekoj dobroj lokaciji, onda požuri – kaže mi prijateljica, koja je više od 20 godina u sektoru nekretnina.

I zato ako znate za neku dobru priliku za kupnju stana, slobodno podijelite link.