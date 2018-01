Pametan, a ne samo lijep. Stan u Deželićevoj

Navikli smo da su stanovi napravljeni za druge, najblaže rečeno malo zafušani. Vodim vas u jedan potpuno drugačiji stan za najam. Arhitekt Danijel Krznarić

Evo jednog stana koji se meni baš jako sviđa i u kojeg bi mogla odmah lagano preseliti. Evo zašto…

No, koliko god ovaj stan zapravo bio atraktivan, zanimljiv, pomalo i trendovski te koliko god mi se sviđao namještaj, rasvjeta, neki detalji… razlog zašto mi se sviđa je nešto drugo – stan je projektiran i to do zadnjeg detalja.

Naime, obožavam stanove koji su pomno projektirani u kojima se vidi da se razmišljalo, crtalo, diskutiralo i promišljalo o svakom detalju… Volim te stanove koji su funkcionalni koji skrivaju sve što trebaju sakriti, koji od mana rade prednost.

Ovo je definitivno jedan takav stan i zato čim sam ga vidjela odmah sam morala nazvati arhitekta Danijela Krznarića.

Danijel, kako bi ti u par riječi opisao ovaj stan?

– Najkraće, totalna adaptacija i total dizajn. Ovaj stan napravljen je baš onako kako bi se trebali raditi interijeri. Dakle, napravljena je kompletna adaptacija i sanacija i to od novog dovoda, sanacije dimnjaka, trulih greda, novog poda, svih novih instalacija, do restauracije starih vrata, novog razmještaja i projekta svakog pojedinog elementa u stanu.

Dakle, svaki komad namještaja izuzev sofe, stola i stolica je projektiran i napravljen po mjeri. Puno je tu bilo posla, jako puno radova i vremena, ali stan je neprepoznatljiv – ispričao je arhitekt, objasnivši da je riječ o jednom tipičnom donjogradskom stanu u prilazu Gjure Deželića koji je prije adaptacije bio u jako zapušten i oronuo.

– Sve je trebalo doslovno čupati van. Ipak, sretan sam da smo sačuvali stara vrata i peći koje smo restaurirali, a s novim rasporedom, oblogama i namještajem uspjeli smo stvoriti fini građanski stan ovog doba – objasnio je Krznarić.

I zaista, veliki kuhinjski otok s kamenom radnom plohom od paljenog i četkanog granita, namještaj s ufrezanim detaljima, beton na podu i zidu, francuski slagan parket, zanimljivi detalji i ovaj fenomenalno iskorišten krevet.

– Da smo išli s nekim klasičnim krevetom prostor bi bio preuzak i to nikako ne bi bilo ugodno i funkcionalno. Zato smo napravili krevet na svojevrsnom podestu oko kojeg smo napravili niz prostora, odnosno ladica za držanje raznih stvari.

Općenito, napravili smo puno prostora za držanje stvari i sakrili smo mnoge uređaje poput klima uređaja i veš mašine te na taj način i olakšali održavanje i čišćenje stana – objasnio je arhitekt.

A gdje je klima-uređaj?

Odlično rješenje.

Da ne duljim, evo još slika Ivana Dorotića i Maje Bosnić te uživajte u otkrivanju pametnih i praktičnih detalja…