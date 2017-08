Još prije godinu dana ovdje je bila stara, trošna kamena kuća koja se dugo prodavala. Danas je to Villa No 24 u koju dolaze pariške umjetnice, talijanski dizajneri, arhitekti i to po prvi put u životu u Istru. Vodim vas u nju

Jesen 2016. Troje prijatelja sjede na kavi i jedan kaže: “E, trebali bi vi kupiti nešto u Istri, srediti to i iznajmljivati”. Drugi kaže: “Ma šta ti je, to je skupo, nemamo mi tih novaca, makar nam je to životni san.” Onaj prvi kaže: “Ma nije više, pale su ti cijene.” Treći prijatelj, žena naravno, šuti i dok oni pričaju već ode na Njuškalo i traži stare kamene kuće u Istri…

I nepunih godinu dana nakon toga ja se nalazim u toj njihovoj kući, pričam s njima, slovenskim bračnim parom koji je upravo to odlučio, napravio, adaptirao i realizirao, ukratko kupio baš tu kuću iz oglasnika.

– Taj dan, dok su njih dvojca (moj suprug i prijatelj koji je inače građevinar iz Rovinja) pričali i maštali, ja sam sasvim slučajno surfala i naišla na ovu kuću. Pokazala sam im i za par sati već smo bili u njoj i pregovarali s vlasnikom oko cijene – prisjetila se vlasnica koja je zajedno sa suprugom i uredila ovu kuću.

Kuća je bila trošna, stara, s početka 20. stoljeća i odmah je bilo jasno da će ju trebati temeljito obnoviti. Već na početku shvatili su da žele sačuvati što više postojećih stvari, tako da kuća tlocrtno i volumenski nije mijenjana, nego je samo promijenjena pozicija ulaza, dodan vanjski wc i ljetna kuhinja koja je zapravo bivša štala.

Vozim se do Barata, sela u blizini Kringe (malog istrarskog mjesta gdje je prema legendi živio istraski vampir Jure Grando) i Kanfanara. Vozim se i stajem ispred kuće na broju 24 koju odmah prepoznajem s fotografija s Instagrama koje su me zapravo i privukle da dođem ovdje.

– To nas zapravo ne iznenađuje, nedavno je jedna umjetnica došla iz Pariza prvi put u Istru samo radi fotografija kuće na Instagramu – ispričali su mi vlasnici koji su me rado proveli po kući, ali i molili za anonimnost.

Nema problema, kažem im i odmah već na ulazu se oduševljavam svemu što vidim jer sve izgleda još barem deset puta ljepše, autentičnije, finije i atraktivnije nego na fotografijama.

Ispred kuće, velik je bazen sa sjenicom i loungeom u kojoj je sjedeća garnitura, jastuci i laneni zavjese koje pozivaju na odmor i uživanje. Uživanje u jednostavnosti, spoju tradicije, modernosti, dizajna, umjetnosti, nenametljivosti…

Odmah ulazimo u kuću i to kroz ljetnu kuhinju u kojoj je blagovaonica. Gosti tako mogu uživati i jesti na otvorenom, ali i zatvorenom prostoru, s obzirom da u kući od 100 kvadrata ima još jedna kuhinja, blagovaonica, dnevni boravak te 3 spavaće sobe i 3 kupaonice.

– Htjeli smo malu kuću za jednu obitelj ili jako bliske prijatelje i sasvim slučajno je ispalo da u kuću stanu 3 spavaće sobe. No, htjeli da svatko ima svoj komoditet i da ima svoju kupaonicu, a kako smo dugo godina jako puno putovali i boravili po raznim i jako luksuznim hotelima, htjeli smo da sve te dobre, lijepe stvari i sitnice s kojima vas oduševljavaju skupi hoteli dočekaju i ovdje – ispričao je vlasnik.

I uspjelo im je… Ova kuća uistinu doima se kao luksuzna vila od 5 zvjezdica… Ali ne mora sve što izgleda tako uistinu i biti. Sjećate se teksta Kako povoljno stvoriti dojam luksuza?

– Cijelu zimu sam na raznim web-shopovima i po raznim trgovinama kupovala razni namještaj, dekoracije, asesoare. Za svaku sobu sam si pisala što sam kupila, što još trebam, kako se ne bih izgubila. Sve smo jako isplanirali, jako se s ljubavlju unijeli u tu adaptaciju i imali ogromnu sreću što je građevinske radove vodio naš prijatelj iz Rovinja koji je razumio našu želju – htjeli smo da je kuća potpuno obnovljena, ali da se vidi da je stara i autentična.

I uspjeli su. Ni jedan zid nije savršeno ravan, fuge nisu sve iste, spojevi su ponekad nesavršeni, posebice kada se spaja staro i novo – primjerice stare stoljetne kamene stepenice i nove čelične stube.

Pogledajte, puno je tih savršenih nesavršenosti u ovoj kući…

Ali i pomno odabranih detalja koji ukazuju na besprijekoran stil vlasnika koji su očito napravili kuću za odmor u kojoj bi i sami htjeli odsjesti.

Ako niste stigli, bookmarkirajte si ovaj link za iduću godinu. Uživo sve izgleda još deset puta ljepše, uistinu.

Pogledajte galeriju i uživajte… Tko zna možda se za 9 mjeseci ostvari i vaš san…