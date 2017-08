Beach bar za užitak u zalasku sunca

Kako stvoriti bar u kojem si ujutro u japankama, a navečer u štiklama? Dva i pol mjeseca, špica sezone, dvije dizajnerice, puno radova i… Rezultat odličan. Zavirite u beach bar Fuente, na šetnici iz Poreča prema Funtani

Obožavam beach barove. Zapravo, ponekad i više nego same plaže, pogotovo kada su napučene i bučne kakve znaju biti ovih dana. Zato se jako volim povući u kafić i malo u hladu predahnuti.

I zato je jedan od kriterija po kojem posljednjih godina biram plaže – su beach barovi. Volim da imaju puno hlada, udobne lounge fotelje ili ležaljke, opuštajuću glazbu i lijep wc. I zato je na mojoj wish-listi odnedavno i ovaj bar – Fuente, beach bar na šetnici pri ulasku u Funtanu, u blizini Poreča.

Mjesto za jutarnja ispijanja kave i doručak, mjesto gdje se uživa u predivnim zalascima sunca, a navečer u koktelima i glazbi.

Kako bi opisala Fuente u par rečenica – pitam Vesnu Janko Finderle, dizajnericu novootvorenog beach bara u Funtani koji je u samo par tjedana postao pravi ljetni hit.

– Fuente je priča o jednom prijateljstvu, jednoj ideji pretočenoj u stvarnost. Kristian Ipša, profesionalni nogometaš rodom iz Funtane odlučio se javiti na javni natječaj za najam terena namijenjenog za ugostiteljski objekt blizu novo otvorene plaže u Funtani. U svoju priču uključio je na samom početku i mene, prijateljicu i dizajnericu, te prijatelja Eciana Štifanica kao partnera u projektu. Ja sam uključila Ekatarinu Chumak – Zhun s kojom djelujem kroz Home&Co. Podjelili smo zadatke, uključli dobru ekipu i nastao je Fuente – ispričala je Vesna, dodajući kako je glavni zadatak bio stvoriti bar koji će funkcionirati cijeli dan – od jutra do večeri.

– Projekt beach bara je bio razrađen na temelju općih uvjeta i zahtjeva investitora s ciljem dobijanja što većeg kapaciteta, ali i stvaranja ugodne atmosfere i ugođaja za posjetitelje da bi objekt punio kapacitet od jutra do navečer. Tako se na preko 100 kvadratnih metara parcele pojavila konstrukcija šanka prepisana prema građevinskim uvjetima, tri nadstrešnice i vanjski visoki stol uz šetnicu. Cijeli kompleks bio je zamišljen kao svojevrsna “piazza” sa stablom masline u sredini – ispričala je dizajnerica objasnivši kako je njihov projektni zadatak bio osmisliti praktički sve, od smještanja konstrukcija u prostor do reklamnih letaka za beach bar, no da je najveći izazov bila sama izvedba i utrka s rokovima, ali i…

– Ogroman problem bio je u nivelaciji. Razlika između jednog dijela terena i drugog bila je oko pola metra. Morali smo naći neko rješenje, a opet gledati na isplativost cijele investicije. Zatim, izazovno je pogoditi pravi smisao beach bara, upotpuniti funkcionalnost sa dizajnom, da je ugodno oku, a da ima svrhu. Izazov je bio i u tome što smo morale smjestiti svu opremu šanka u samo petnaest kvadrata. Morale smo detaljno paziti na svaki centimetar, ali osim toga da sva oprema i uređaji budu funkcionalni za osoblje. No, na kraju smo svi jako zadovoljni. Uspjeli smo napraviti mjesto gdje ujutro možes sjediti i odmarati u “japankama” uz juice i toast, ali i svratiti na cocktail uz zalazak u visokim potpeticama – objasnila je Vesna.

I uistinu teško je zapravo napraviti mjesto koje jednako dobro funkcionira u dnevnoj i noćnoj varijanti. Vrlo je važan odabir boja, materijala, dezena, tekstura, rasvjete, mogućnost transformacije ugođaja…

– Glavne stvari odradio nam je bravar, koji je odradio šank i tri nadstršnice, vanjski visoki stol, klupe, ali i pomagao u kukicama za zavjese. Stolice i dvosjedi su kupljeni na različitim mjestima od Maisonsa du Monda, la Forme Julia Grup, Nardi, Ikee, Kopina… Zavjese, jastuci, dekori, jastučnice, tepisi… spoj je skroz različitih trgovina, a sve čini jednu cjelinu i paše međusobno, makar možda na prvi pogled djeluje i nespojivo – objasnila je dizajnerica.

Koliko sjedećih mjesta se postiglo?

– Oko 90 sjedećih mjesta, ali su raspoređena različito; od samih modela: klasične stolice, zatim stolice s rukohvatom, klupa, dvosjeda i fotelja, barskih i polubarskih stolica, do visećih jaja za sjedenje, ljuljački i vreća za pod. Visine stolaca su pomno birane da nitko nikome ne zaklanja pogled. Tako da kad gost sjedne i u najdalji kutak na klupe u nadstršnicama ima pogled na zalazak sunca jer smo visinu klupa i stolova prilagodili tome. – priča Vesna, dodajući kako za nju ipak ovo nije običan projekt.

– Ovo nije bio običan projekt, imamo ih dovoljno da ih već možemo kategorizirati. Imali smo svi zajedno jako kratak rok, težak je bio pronalazak majstora pred samu sezonu, radili smo dan i noć svi zajedno, povezali se, te se usudim reći veselili se na otvaranju kao mala djeca. Punim srcem. Važno je da spomenemo da su nam Đoni i ekipa koji su radili građevinske radove zlatni, da nam je bravar Alen nezamjenjiv, stolar Martin, električar Luciano te presposobne Kristina, Mihaela, Davorka, Ecio, Elvis uvijek su tu za sve, i naravno Karmen i Djani koji su nam osmislili menije te Anja Zambelli Čolak koja je smislila logo. Bez dobre ekipe bilo bi jako teško – ispričala je Vesna dodajući da je bilo puno zanimljivih anegdota.

– Dan prije otvorenja mijenjali smo stropnu rasvjetu i shvatili da nam fali jedna lampa. Investitor je sjeo u auto, otišao u Italiju u Maisons du Monde po nju da bi je električar montirao 15 min pred otvaranje beach bara, a nismo imali ni žarulju pa su nam ju to popodne slali iz Rijeke. Smijeh totalni, ali evo sve se može kada je ekipa dobra – kaže Vesna, inače Porečanka.

Općenito, kako ocjenjuješ kafiće i restorane po Poreču i Istri?

– Mogu reći da sam u zadnjih par godina osjetila pomak u opremanju kafića u gradu, nešto se dešava, krenulo je. Akcent je na wine barovima, ali i snack mjestima, otvaraju se neke nove lokacije, trud se vidi, ali i mentalni sklop je takav da su investori shvatili da zadovoljan gost nije samo sretan jer je dobro jeo, već je sretan jer mu je bilo ugodno u lijepom ambijentu. Sve je to zajedno koncept; dobra hrana, piće, ljubaznost, ali i ugodan i drugačiji dizajn – kaže Vesna.

I s tom njezinom rečenicom bi završila. Zavirite još malo u beach bar Fuente i uživajte.