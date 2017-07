Low-cost, luksuz i high-tech… sve u 14 kvadrata

Jeste li bili u Citizen M-u? Dizajnerskom lancu hotela kojeg obožavaju ljubitelji Vitre, Andyja Warhola, Charlesa & Ray Eames, Vernera Pantona, Mac-ova… Jedan od najnovijih otvara se ovih dana u Parizu

Kada ste na putovanju što očekujete od hotela? Vjerojatno većina udoban krevet, čistu kupaonicu i dobar pogled. Ima i onih kojima je važno da hotel ima besplatan WiFi internet, televiziju sa stotinama programa, a ne bi škodilo da su i filmovi besplatni. Kad smo već kod želja, ne bi škodilo da restoran radi 24 sata, da je mini bar bogat i jeftin te da u njemu nema samo nekoliko vrsta pića, te jedna čokoladica i mali kikiriki. Ne bi bilo loše ni da u hotelu ima vrhunskih umjetničkih djela… a ne zaboravimo ni namještaj… Bilo bi super kada bi bio dizajnerski, skupocjen i s potpisom poznatih dizajnera. Bitno nam je naravno da je hotel na odličnoj lokaciji te da ne čekamo beskonačne redove i slušamo glupa pitanja na recepciji. I ne zaboravimo da želimo u sobi fine mirisne gelove za tuširanje… Ali naravno, sve to za vrlo pristupačnu cijenu, manje od 100 eura molim za noćenje u dvokrevetnoj sobi.

Imajući sve to na umu hoteli diljem svijeta pokušavaju zadovoljiti svoje goste i prilagoditi svoje usluge i ponudu svim tim željama koje iskreno uopće nisu male. I vrlo često ne uspijevaju ih sve zadovoljiti, bar ne po pitanju cijene koja nam je većini i te kako bitna.

Lanac hotela CitizenM, dobitnik brojnih respektabilnih svjetskih nagrada za dizajn i uslugu upravo je uspio u tome jer njihov je moto „luksuz po prihvatljivoj cijeni“.

No, ako taj hotel zamišljate kao klasični hotelski smještaj sa spavaćom sobom, radnim stolom, stolicom, foteljom i kupaonicom, mogli biste ostati razočarani jer je to potpuno drugačiji hotel u kojemu je tuš kabina i kapsula s wc školjkom nasred sobe i to sobe bez klasičnog ormara, ali s preudobnim king size krevetom koji zauzima trećinu sobe od 14 kvadrata. Da, 14 kvadrata low-costa, luksuza i high techa za koju ćete, ovisno o sezoni, platiti od 69 do 149 eura.

Da zaista možete zaboraviti na sve što ste do sada vidjeli, uvjerili smo se i sami kada smo u Amsterdamu boravili u njihovom hotelu.

Hotel se nalazi u poslovnoj četvrti i oduševio nas jer preispituje klasičan hotelski smještaj te na posve drugačiji način interpretira uvriježene funkcije koje hoteli obično nude.

Pa krenimo od chek in-a. Umjesto recepcionerke dočekat će vas stol s chek-in i check-out terminalima koji funkcioniraju slično kao bankomati.

Utipkate svoje podatke, a „bankomat“ vam za svega nekoliko trenutaka izbaci karticu koja je ključ vaše sobe.

Ulazeći u lobi hotela, zabljesnuo nas je val šarenih, raznovrsnih dizajnerskih predmeta od klasika dizajna koji se proizvode 50-ak godina do najnovijih linija stolica, fotelja, stolića i ostalog namještaja poznatih dizajnera. Kao da ste ušli u Vitrin showroom u kojem vam iz svakog kutka izviruju stolice, sofe i fotelje Vernera Pantona, Charlsa & Ray Eames, Antonia Citteria, Jaspera Morrisona, lampe Isamua Noguchija, taburei i trosjedi Helle Jongerius…

Tu su zapravo originali svih stolica i fotelja za kojima većina sanja u svom dnevnom boravku. Sad se konačno mogu zavaliti u Eamsovu lounge chair, pomislila sam dok sam šetala prostranim lobijem od 500-tinjak kvadrata, ali već mi je u oko upao klasični Panton Chair, kao i srcoliki Heart Cone Chair te inačica Cone stolice, a tu je i Amoebe fotelja kao i avangardna Amoebe Highback te mini Pantoni za djecu… Joj pa tu su i Eamsovi slonići za djecu… I da ne nabrajam dalje svoje oduševljenje koje je kulminiralo s policama Antonia Citteria na kojem se nalaze knjige o arhitekturi, dizajnu, glazbi i lifestyleu koje već dugo želim prolistati. Ukratko, biblioteka kakvu želim kod kuće.

Iako sam čvrsto odlučila da idem u sobu jer sam se već previše zadržala u lobiju hotela, zastala sam pred policama i hladnjacima u kojima se može pronaći jelo za svakoga, od salata, preko, mesa i ribe do sushija i slastica. Tu je i velik izbor kava, koktela, svakojaka pića, pa i voda s okusom jasmina. Na putu do sobe, zastala sam još u Internet-roomu gdje nisam odoljela Macu i pogledala vremensku prognozu i mail i kada sam stvarno mislila da je vrijeme da pozovem lift, zaustavila sam se pred nizozemskom kraljicom Beatrix, masterpieceom Andyija Warhola.

I napokon ušla sam u lift koji me dovezao do hodnika u kojima se izmjenjuju bijele plohe zidova i vrata, provukla karticu i ostala potpuno iznenađena.

Ova soba je tako mala. Čekaj gdje je tu wc? I onda sam ga ugledala. Dvije kapsule nasred sobe, u jednoj je wc, a u drugoj tuš sa rainshowerom. Na kraju sobe odmah do gigantskog prozora kingsize krevet dimenzija 2,5 puta 2,5 te veliki LCD na zidu. Pored kreveta uz legendarnu Pantonovu C1 Chair stajao je daljinski upravljač s kojim možete regulirati sve što postoji u sobi.

Podizati rolete i zastore, mijenjati boje rasvjete, odabirati glazbu, mijenjati programe i gledati besplatne filmove… mijenjati postavke ovisno o raspoloženju te uživati u svemu što nudi suvremena hightech tehnologija te renomirani Phillipsov sustav „pametne sobe“. A potpuno „kupljena“ sam bila kada se na ekranu izvrtila reklamna poruka u kojoj se spominje da je CitizenM hotel za svjetske putnike iz Amsterdama, Bostona, Kaira i Zagreba.

Izlazeći iz sobe, od osoblja hotela dobivam pojašnjenje ovog jedinstvenog koncepta.

S Vitrom i Philipsom potpisani su ekskluzivni ugovori što je pojeftinilo cijenu, a nakon prvog hotela koji je napravljen u amsterdanskoj zračnoj luci Schiphol, napravljen je i ovaj drugi u širem centru grada, a zatim su redom otvarali hotele u Glasgowu, New Yorku, Parizu, Rotterdamu – objasnili su nam. Kažu da se u njihovoj tvornici pod budnim okom arhitekata studija Concrete proizvode sobe i za nove hotele, a da se u budućnosti planiraju seliti na cijelu Europu, Ameriku i Bliski istok.

Btw CitizenM hotele u Rotterdamu i Amsterdamu uredili su arhitekti iz Bricks studija.