Priča o uspjehu Degordiana jedna je od meni najdražih startup priča u Hrvatskoj. U 8 godina prošli su put od home officea do ogromnog ureda na dva kata najnovije VMD-ove zgrade. Evo kako izgleda…

Hodam po Ilici i tražim tu novu crnu VMD-ovu zgradu, nasuprot Zagrebačkoj pivovari. Tražim ju po okolnim uličicama i zapravo koristim priliku da se još malo pripremim za razgovor.

Naime, nalazim se s Danielom Ackermannom, jednim od osnivača Degordiana, danas jedne od vodećih digitalnih agencija s brojnim nagradama i priznanjima na domaćoj i svjetskoj sceni. U glavi mi je još uvijek onaj tekst kolege Jerka s Telegrama koji ih je posjetio ljetos, u zadnjoj fazi boravka u starom uredu, odnosno u kući na Srebrnjaku.

Uhvatim se kako mi se ramena treskaju dok se smijuljim na priču o programerima koji rade u prenamjenjenom bivšem bazenu.

No, ono što me zadivljuje u toj priči je da su dečki (Tomislav Grubišić i Daniel Ackermann) uistinu iz nule pokrenuli svoj posao, da trenutno u svom novom uredu od 1400 kvadrata u Zagrebu zapošljavaju oko 140 ljudi te da svaki mjesec taj broj raste.

Još više od toga, zadivljuje me činjenica da im ljudi ne odlaze, nego su proglašeni jednim od najpoželjnijih poslodavca.

Penjem se liftom divne zgrade koje uopće nisam prije znala da postoji i dočekuje me ovo…

Veliki, svjetao, prozračan prostor u kojem upravo ljudi ručaju. Čuje se žamor, zveckanje tanjura, mikrovalna, smijeh… Svi su nekako opušteni i sretni.

Kroz glavu mi struji pitanje koliko ugodan prostor doprinosi dobroj atmosferi u firmi ili je tajna u nečem drugom?

U tom trenutku dolazi Daniel Ackermann i pokazuje mi nove urede.

– Znaš, meni je jako lijep i vaš u Telegramu. Taj prostor, cigla, ta visina… Ali mi smo baš jako htjeli imati veliku terasu. Tu želimo organizirati naše evente i želimo da se ljudi druže i osjećaju dobro. Zato smo željeli da nam uredi ne budu previše korporativni, a opet da su profesionalni, ugodni za rad, poticajni – slušam ga i polako krećemo u razgledavanje.

Na tom gornjem katu nalazi se ogroman multifunkcionalan prostor za druženje i opuštanje, s kuhinjom, blagovaonicom i izlaskom na veliku terasu. U sredini je recepcija i jedna od soba za sastanke. Na tom katu su i uredi, sobe za accounte i njihova sestrinska tvrtka Mediatoolkit.

A zašto accounti imaju ogledala ispred sebe?

– Prema istraživanjima ljudi dok razgovaraju na telefon su puno ljubazniji i susretljiviji kada ispred sebe imaju ogledalo. Tako ostvaruju bolje prodajne rezultate. To nismo mi izmislili, ali svejedno primijetili smo da ima učinka – smije se Ackermann i vodi me na donji kat u kojem su uredi Degordiana.

Atmosfera je jako radna, u centralnom dijelu smješteni su programeri, a lijevo od njih dizajneri, account manageri, project manageri i nekoliko manjih soba za sastanke.

– Ovo je naša knjižnica i kao što vidite, prilično je mala. Koliko god smo digitalna agencija, volimo knjige i potičemo ljude da čitaju, da se zabavljaju, trče, bave sportom… Jako smo ponosni na naš Degordian active club – to je svojevrstan interni klub u kojem organiziramo razne sportove, plesove i druženja – priča mi i odjednom otvara teretanu.

Aha, dakle vi imate taj Degordian active club na poslu, a to nije neki sporadični teambuilding?

– Da i osim individualnih treninga imamo organiziranu yogu, salsu, break dance, trčanje… i to redovito, na tjednoj bazi. Primjetili smo da je to ljudima puno praktičnije, nego da žure na treninge i negdje drugdje to skupo plaćaju…

Apsolutno se slažem.

– Jako puno radimo na povezivanju ljudi i timskom radu. Zato svi jedemo zajedno u istom prostoru i ne samo ručak, nego i doručak.

Kako bi motivirali ljude da se zdravije hrane, mi kupujemo namirnice za doručak. Kod nas uvijek ima zobenih pahuljica, voća, jogurta, chia sjemenki… ali naravno i piva – smije se Ackermann jedan od uistinu nevjerojatnijih šefova koje sam upoznala.

Odlazimo u desno krilo zgrade gdje su centralni timovi (financije, HR, marketing), digital advertising, analytics&SEO, social media, content&creative strategy tim i account manageri. Većina sjedi u open spaceu za velikim stolovima iznad kojih su raspoređeni walligamiji s raznim biljkama koje će stvarati male zelene oaze i osjećaj privatnosti kad malo još porastu.

– Prije smo svi bili u dvije kuće na Srebrnjaku i bili smo raštrkani po raznim sobama. Sada smo u velikom open spaceu. Malo smo se bojali te prostranosti i buke, a i psihološki smo htjeli napraviti neke mikrozone u kojima se ljudi osjećaju ugodnije. Arhitektica Tea Ujević i tvrtka Primat dizajnirali su ove posebne stolove koji nam omogućavaju ipak osjećaj privatnosti i mira. Općenito, arhitektica Tea je dizajnirala gotovo sav namještaj u prostoru, u svemu nam je jako puno pomogla i zaista je napravila sjajan posao.

A gdje su vaši direktorski uredi?

– Mi nemamo svoj ured. Mi sjedimo gdje i svi ostali. Jednostavno, naša tvrtka je napravljena tako da mi ne glumimo velike šefove, nego samo ljude koji organiziraju posao.

Ali to radite jako dobro… Mislim toliki rast od 2009. do danas…

– Je, spadamo među najbrže rastuće firme u Hrvatskoj i ponekad znam reći kako se više nećemo širiti, a onda dođe neki super posao ili onda trebaš još ljudi… I tako stalno.

Ok. Znam vašu priču o počecima, uspjesima, nagradama, rastu, klijentima… Ali zanima me jedna stvar. Kada bi trebao izdvojiti samo jednu stvar zbog koje misliš da ste vi tako brzo narasli. Koja bi to bila?

– Imamo najbolje ljude na tržištu. To su najbolji studenti koji upravo završavaju fakultete, već etablirani stručnjaci, ali i neki skriveni genijalci s odličnim idejama koji su bili u nekim totalno drugim zanimanjima… Različite su njihove priče, ali ono što je važno je da su svi odlični i da se svi trude. I možda od svega najviše sam ponosan što su nam lojalni i ne odlaze od nas, a znamo da su neki imali ponude iz jako ozbiljnih svjetskih kompanija…

Kako to izgleda u toj tvrtki iz koje zaposlenici ne žele otići… Evo pogledajte izbliza i uživajte u fotografijama iz studija Bosnić + Dorotić.