Idemo zajedno u Garderobu? Nije zafrkancija.

Ovo izgleda svjetski, rekla sam čim sam ušla, ali zapravo je priča jako kvartovska. Lana Cavar, Tihana, Ivana i Filip iz Grupe, Dora, Saša i Mario iz Biro studija i vlasnica Ana Ivančić. Martićeva, novo D mjesto. Koncept store Garderoba

Tko danas otvara dućan s odjećom da uzima renomirane, možda čak i najpoznatije hrvatske dizajnere da mu dizajniraju namještaj za showroom i da su ti stolci, fotelje, stolići, lampe napravljeni custom made samo za taj dućan? Tko danas za svoj prvi dućan uzima za vizualni identitet poznatu dizajnericu koja upravo radi na knjizi o modi za newyoršku MoMA-u? Tko daje priliku mladim arhitektima koji imaju 26 godina i tek godinu dana frišku diplomu?

Ana Ivančić, vlasnica Garderobe, novog koncept storea u Martićevoj 17 koji je po prvi put u hrvatskoj okupio skandinavske modne dizajnerske brendove te dizajnericu Lanu Cavar, Grupu i arhitektonski studio Biro. Garderoba se sutra otvara, no, otkud hrabrost za ovaj pothvat, otkada taj san koji je očito puno više od posla?

– Konac, igla, škare bile su dio mog odrastanja, baka mi je bila krojačica i radila sa Žuži Jelinek koja je mojoj mami bila krsna kuma. Posebice u mladenaštvu sam si sama često šivala jer sam voljela modu i lijepo odijevanje… A onda sam upisala pravo, specijalizirala se za financijski sektor i godinama puno putovala na relacijama Pariz-London-Milano. Nakon svakog putovanja rasla je sve veća želja da otvorim nešto svoje, modno, a onda sam pronašla ovaj prostor u kojem smo danas – ispričala je vlasnica Garderobe, slow-shopping dućana s vrlo osebujnom ponudom i konceptom.

Prostor je to u kojem je donedavno bila prodavaonica bicikala i kojega je trebalo drastično transformirati, no to je još jedan od primjera kako se Martićeva mijenja te od ulice automehaničara, postaje dizajnerski hotspot za mnoge istomišljenike, zapravo susjede.

– Znala sam da želim skandinavsku modu i neku drugačiju priču. Željela sam mjesto koje neće biti samo još jedan modni dućan, nego prostor za evente, druženja, povremene izložbe… Željela sam mlade kreativne, nesputane ljude kojima ovo neće biti još jedan u nizu projekata, nego netko tko će se zaista oko svega potruditi i odmah su mi pali na pamet arhitekti iz studija Biro – prisjetila se vlasnica.

Dora, Saša i Mario su arhitekti koji su prošle godine na Design Districtu u istom tom kvartu radili na projektu ozelenjavanja krova Iblerovog nebodera te arhitekti od svega 26 godina koji iza sebe imaju niz natječajnih radova, ali i realizacija, projekata koji se trenutno izvode… No, oni su i klinci iz kvarta koji su odrastali ili trenutno žive u Martićevoj, kao i Tihana, Ivana, i Filip iz Grupe koji su nekada također bili klinci, ali to više nisu. Stasali su u dizajnere s preko 20 vlastitih proizvoda koji s lakoćom u svega par mjeseci mogu od ideje do realizacije proizvesti desetak novih komada namještaja.

– Zadatak je bio napraviti fleksibilan prostor koji priča sličnu priču kao i moda koja je u njemu izložena. Dakle, prostor koji je višeslojan koji se lako može mijenjati, kombinirati… Kao što jednu košulju možete nositi na stotinu različitih kombinacija, tako i ovaj prostor može doživljavati velike promjene. Zato su svi elementi u prostoru transformabilni i mobilni, od pokretnog mobilijara, do štendera i garderoba koje daju prostoru bitan pečat – objasnila je arhitektica Dora Lončarić.

– Htjela sam da garderobe budu velike, prostrane, luksuzne i da zapravo u njih može stati više ljudi. Naime, mnoge žene vole odjeću kupovati s prijateljicama, a ima i onih koje žele nešto isprobati, vidjeti se izdaleka, a opet ne žele da ih gleda cijeli dućan – priča vlasnica Ana Ivančić koja je na neki način oduvijek sanjala baš ovakvu garderobu u nekom svojoj imaginarnoj vili.

Ima nas puno koji smo fascinirani garderobama, zato je i naziv Garderoba savršeno logičan za ovakav dućan u kojem garderobe nastaju i nestaju, igrajući se vidljivog i nevidljivog…

– Čim su nas arhitekti pozvali da radimo zajedno i da za ovaj projekt osmislimo neki novi namještaj i rasvjetu, odmah smo se bacili na posao i s veseljem ga prihvatili. Poseban je gušt raditi nešto zanimljivo u svojoj ulici i biti dio jedne dobre, kvalitetne priče – priča Filip Despot iz Grupe.

Grupa je za ovaj projekt osmislila niz elemenata – fotelje, taburee, lustere, ogledala, tapeciranu klupu te za ovu priliku modificirala Prostorijinu Monk fotelju s metalnim nogama te premijerno pokazala lustere Baluna. Lusteri Baluna nalaze se u prednjem dijelu prostora te su novi proizvod za brend Grupa Products koji uskoro kreće u prodaju.

– Htjeli smo napraviti mali, lagani namještaj koji se prema željama i potrebama lako može premještati i koji sa svojom estetikom reinterpretira esenciju skandinavskog dizajna i nekih ikoničkih formi – ispričala je Tihana, objasnivši kako je paleta boja, tkanina, tekstura… odabrana u dogovoru s arhitektima i dizajnerima te s dizajnericom Lanom Cavar koja je radila vizualni identitet. On se pak naslonio na koncept storea te tri važna pojma – transformabilnost, fluidnost i ikoničnost skandinavskog dizajna.

– Kao element za vizualni identitet uzela sam krivulje koje asociraju na krivulje u Garderobi, a koje zapravo istovremeno pričaju i o fluidnosti, mekoći tkanine koja prati siluetu tijela te se prilagođava svakoj ženi. Ni jednoj ženi ista odjevna kombinacija neće stajati isto, kao što će se i ovaj prostor ovisno o sezonama, stvarima na vješalicama, ali i samom razmještaju, stalno mijenjati… Zato i krivulje variraju – objasnila je dizajnerica razlog zašto logo na pultu, web stranici, Facebooku, vizitkama, memorandumu… nikad nije posve identičan.

Ok, a sada modni dio priče. U dućanu po prvi put možete probati danski modni klasik By Malene Birger, zatim Baum und Pferdgarten i Rodebjer… i upoznati se s njihovom filozofijom višeslojnog odijevanja te kombiniranja naizgled ljetnih haljina u zimskim kombinacijama, haljina na hlače varijantama…

Ovo je ujedno i jedino mjesto na kojem možete pronaći kompletnu liniju odjeće Ivane Omazić, po mnogima najvećeg imena ne samo hrvatske modne scene.

Ok, sad sam se već previše raspisala, ajmo malo na slike i Borka Vukosava.