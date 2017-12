Jednostavnost u Anitinom stilu. Idemo na Čiovo

Ove lude dane predblagdanske groznice ona će provesti kući u krugu svoje obitelji. Idemo kod Anite Radić, jedne kreativne tete iz vrtića koja se skriva iza imena bloga Simplicity With AnnieDecor

Vjerojatno jedno od najkreativnijih zanimanja je – teta u vrtiću. Ponekad mi je nevjerojatno što sve one, praktički od nikakvih sredstava, naprave s klincima, a da ne govorim koliku kreativnost moraš imati da nadmudriš tih 20-ak mališana u grupi… Zato kad sam shvatila da je Anita Radić, jedna od mojih omiljenih blogerica s bloga Simplicity With AnnieDecor teta u vrtiću, zapravo se nisam puno iznenadila.

Naime, Anita nas već godinama zabavlja sa svojim kreacijama i diy sitnicama za dom, uvijek u skandinavskom, reducirano-odmjerenom stilu.

Kako to da je žena s mora i to sa Čiova, u kući koja gleda na more, toliko fascinirana skandinavskom estetikom?

– Ja jako volim jednostavnost, prirodnost, odmjerenost i jako mi se sviđa taj nordijski način razmišljanja i pogleda na svijet. Njima je puno važnije ono što je unutra, od onog što je vani i to u doslovnom i prenesenom značenju. Važniji su im prostori u kojima žive, nego ono što imaju na sebi ili što voze – priča Anita.

– Ja si radije kupim neku mirisnu svjećicu ili neki cvijet, nego da idem po kavama i shopping centrima. Jednostavno, takva sam oduvijek. I da, znam, mnogi ne mogu shvatiti da mene neizmjerno veseli slagati neki vjenčić, neku dekoraciju, instalaciju, pa onda to u miru satima slikati i stavljati na blog. To je moj hobi, moja razonoda, moje vrijeme koje ja posvećujem svojim guštima – priča mi Anita, inače majka sada već dviju velikih cura.

– Da, cure su već velike, jedna ima 16, a druga 18 godina i definitivno su pokupile moju estetiku i osjećaj za lijepo. Mlađu jako zanima moda, stariju grafički dizajn i novi mediji. Vidjet ćemo što će upisati, ali voljela bih da se razvijaju i da pronađu nešto što ih ispunjava i veseli – priča mi Anita.

Slušam ju i uživam – kako ta žena ima divan, opuštajući glas, točno onakav kakav i priliči osobi s ovakvim mirnim, staloženim, opuštajućim domom.

– Božić je za mene druženje, toplina, smijeh… Nisam onaj tip koji danima nakuhava i mahnito hoda po shopping centrima, pa onda na Badnjak pada od umora zbog pretjerivanja u svakom smislu. Jednostavno, ne treba nam sve to. Za mene je puno važnije biti u krugu ljudi koji volim i da mi je sve onako kako ja volim da bude – jednostavno, mirno, prirodno, toplo – priča Anita.

Bor je naravno prirodan?

– Je, kupila sam ga po sniženoj cijeni jer mu je falilo par grana, a meni je baš lijep ovakav kakav je – prirodan, nesavršen – priča Anita koja je sama izradila i adventski vjenčić te trodimenzionalne borove od papira.

– Vesele me stvari koje čovjek može sam napraviti sa svojim rukama. Polako smo suprug i ja krenuli praktički posve sami u preuređivanje kuće. Kako imamo novaca, tako polako preuredimo neku prostoriju u kući – priča Anita, dodajući da i s djecom iz vrtića ove godine priprema malu božićnu atrakciju.

– Fotkat ću vam kad bude gotovo – kaže.

A do tada, uživajte u divnom domu obitelji Radić i odličnim diy idejama u skandinavskom stilu.