London, Berlin, Lisabon? Ne. Sesvete!

Ovo nije ured Googlea, Facebooka ili neke mladenačke IT tvrtke za aplikacije. Ne, ovo je nova upravna zgrada Auto Tokić iz Sesveta, a uređivala ju je arhitektica Suzi Švelić Škevin, žena koja radi fantastične low cost urede i koju vam s ponosom predstavljam

Prvo sam na mail dobila jednu sliku. Bila je to fotografija na kojoj se vidjela umjetna trava na podu i zidu, šarene fotelje, stol od paleta i drvena kućica-separe koju često možete vidjeti u uredima nove generacije. Uredima koji više nisu sterilni i hladni, koji stimuliraju osjećaj ugode, opuštenost, a kod zaposlenika potiču kreativnost, inovativnost, bolju produktivnost… I zato zaposlenici vole ovakve urede i zato sam s veseljem odmah na ovu fotografiju poslala smajlić, uz pitanje – kada snimamo?

I odmah mi se javila arhitektica Suzi Škevin za koju sam nekako pretpostavila da je mlada, arhitektica koja se oko ovog projekta jako potrudila jer joj je jedan od prvih.

I opet sam fulala. I ja i Google. Baš kao u slučaju arhitekta Jurice Huljeva koji je također radio na ovoj zgradi – betonski pult s otiscima guma. No, krenimo od početka. Zašto Google i ja ne znamo za ovu arhitekticu i tisuće njenih projektiranih kvadrata?

– Ja sam odabrala drugi put prvenstveno radi djeteta. Jednostavno sam morala imati posao od 9 do 5 i redovita primanja, što mi kao arhitektici sa svojim uredom i tada malo radnog staža nije bilo baš moguće. Zato sam se zaposlila u Konzumu i gotovo 10 godina projektiram njihove dućane, a sada kada su djeca veća, polako stižem raditi i za neke druge klijente, projekte koji me vesele – priča mi Suzi Švelić Škevin, jedna od onih arhitektica koja baš voli svoj posao i uživa u njemu.

Njezine interijere sigurno znate, to je Konzum u Radničkoj, u Teslinoj, na Cvjetnom, ukratko svi oni šminkerski Konzumi po Hrvatskoj. Ona je autorica i potpune rekonstrukcije i prenamjene Getroa u Klik i još puno interijera koje radi, ponekad i do tri ujutro, iz čistog gušta.

Tako je i nastao najnoviji njezin interijer, upravna zgrada Auto kuće Tokić u Sesvetama.

– Krenulo je s time da im treba pomoći malo oko interijera, a dočekala me poluzavršena zgrada i hrpa neriješenih detalja. No, zapravo to je bilo odlično, jer sam se uhvatila raditi izvedbeni projekt njihove nove poslovne zgrade, a samim time smo u fazi gradnje korigirali neke stvari i zato u interijeru dobili bolju situaciju. Naime, uvijek je najbolje kada interijer projektiraš dok se zgrada nije napravila jer tada sa svojim projektantskim odlukama možeš jako puno uštedjeti vremena u interijeru, i u konačnici novaca. Jednostavno, anticipiraš greške i predviđaš situacije. A ne dolaziš s novim bušenjima i rušenjima kada je sve gotovo – priča Suzi Švelić Škevin, žena koja mi sve to potkrepljuje s brojkama, cjenicima, troškovima iz glave… Fascinantno.

– Da, ja se uvijek trudim da investitor uštedi i da dobije najbolje za najmanje novaca. Zato često kombiniram razne low-cost i nekonvencionalne opcije i u “ozbiljnim” interijerima – priča mi Suzi, pokazujući mi jedan interijer kojega je uredila doslovno za 12.000 kuna. Znam da sam vas zainteresirala, ali njega objavljujemo uskoro. Obećavam.

– Već u izvedbenom projektu sve instalacije za kuhinju, sanitarije i sve servisne dijelove smjestili smo u sredinu prostora, a uredi su dobili mjesto uz fasadu, tako da zaposlenici imaju što dulje prirodno osvjetljenje i što bolje uvijete za rad. Također, s obzirom da su uredski prostori open-space, vodila sam računa da ljudi ipak imaju, kakvu takvu privatnost, pa sam između stolova i hodnika postavila pregradne zidove.

Zaposlenici kažu da im se to sviđa, a opet to je i određena zvučna izolacija koja u velikim open-space uredima zna biti problem – priča arhitektica, koja je na mnogim mjestima stavila i posebne defraktore zvuka kako bi buka i jeka na pojedinim mjestima bila što manja.

Soba direktora, konferencijska dvorana, kuhinja, nekoliko sala za sastanke imaju i staklene pregrade, no na pojedinim mjestima stavljala sam i defraktore zvuka koji jako mogu smanjiti razinu buke u prostoru – priča mi arhitektica, otkrivajući mi kako low cost varijanta je da se ispod stola nalijepi debela spužva. Zvuk će u prostoriji biti tiši i ugodniji, a to je posebno važno kod velikih golih prostora gdje nemate tepiha i ostalih upijača zvuka.

– Različite funkcije prostora tretirala sam na različite načine što se tiče podnih i zidnih obloga, ali i stropova. U radnim prostorima i u mjestima gdje se dulje boravi strop je spušen, a u hodnicima i komunikacijama umjesto spuštenog stropa, stavili smo crnu mrežu. Zaglađeni beton, OSB ploče, umjetna trava… sve su to prilično low-cost opcije koje su nam omogućile da imamo par skupljih, dizajnerskih komada koji popravljaju ukupni dojam. Flosovi lusteri Aim braće Bouroullec jedni su od njih.

– S obzirom da se investitori bave automobilima, oni su htjeli da se interijerom protežu automobili kao lightmotiv. Ja ne volim preveliku doslovnost, pa smo se dogovorili da poveznica s industrijom s kojom se bave budu tragovi guma po podu, zidu, pultevima, na tapetama…

Tapete su uvijek efektno i low cost rješenje i one su jako podigle atraktivnost prostora. Isto je i sa zebrama koje su postavljene na pod i koje se savršeno uklapaju u priču o cestama, automobilima, idealno za suvremenu auto kuću.

– Puno se toga radilo po mjeri, jedna od tih stvari su stolovi i paravani koji su ovako ispali puno povoljniji, nego gotovi. Projektirali smo i stolove u blagovaonici tako da svako mjesto ima priključak za struju i laptop tako da je to mnogima postalo omiljeno mjesto za rad i sastanke – priča Suzi.

I uistinu. Dobra kava, wi-fi, laptop i to je to. Zašto bi uvijek morali raditi za stolom i praviti se silno ozbiljni, odrasli, korporativni?

Puno bi se još toga dalo ispričati, ali evo detaljan tlocrt tih 1500 kvadrata, sve će vam biti jasno.

Naravno, evo i velike galerije fotografija koju potpisuje Mario Poje.