Nikad ne bih pogodila čiji je ovo ured. Idemo na Vrbane

Zaljubljenici u sport i nove tehnologije znaju što na svjetskoj sceni znači tvrtka SofaScore. Svaki mjesec SofaScore koristi 15 milijuna sportskih fanova. Idemo u njihov novi glavni ured u zapadnom dijelu Zagreba

Ovih dana internetom kruži fotografija s raznih garaža iz kojih je potekao Amazon, Apple, Google… Priča je zapravo uvijek slična. Par okorjelih entuzijasta se okupilo i iz garaže, svoje sobe, iznajmljenog stana započelo biznis koji je ubrzo postao svjetski hit.

Za hrvatske prilike (i ne samo hrvatske) oni su megauspješni. Mladi 30-godišnjaci koji su u 7 godina uspjeli stvoriti ogroman svjetski uspjeh – njihov SofaScore koristi 15 milijuna sportskih fanova. Riječ je naime o big data projektu koji okuplja tisuće sportskih informacija i statistika na jednom mjestu.

Projekt od 2010. godine vode Zlatko Hrkać i Ivan Bešlić, a trenutno zapošljavaju 50 zaljubljenika u sport i nove tehnologije (najstariji zaposlenik ima 32 godine) te su jedna od najperspektivnijih IT tvrtki.

A sve je kao uvijek počelo prilično slučajno i iz vlastitih interesa: dečki su jednostavno htjeli saznati puno više od onoga što im je prikazivao teletext i klasične sportske aplikacije.

Sad kad sam vam ispričala malo o SofaScoreu, idemo u razgledavanje njihovog najnovijeg ureda u nedavno dovršenoj poslovnoj zgradi na Vrbanima.

Dolazim u zgradu za koju zapravo nisam znala ni da postoji. Naime, zgrada je godinama stajala kao neki poludovršeni projekt u kojem je stala gradnja. Ulazim u nju i potpuno sam fascinirana. Divna, prostrana, moderna zgrada s puno svjetla i ogromnim atrijskim foajeom.

Ondje me uz SofaScorovce čekaju i arhitekti iz studija DAR 612.

Prvo idemo u razgledavanje. Kuhinja, blagovaonica, uredi raznih timova, direktorski ured.

– Čekaj, nemate neku salu za stolni tenis, squash, neku chill out zonu za opuštanje i brainstormanje? – pomalo sam šokirana.

– Da, mi želimo da naši ljudi na poslu rade i da imaju najbolje moguće radne uvjete, a da kod kuće igraju igrice, piju s frendovima i bave se sportom – objašnjavaju Zlatko i Ivan, osnivači SofaScorea.

Ok, ali vi nemate niti jedno sportsko obilježje, a bavite se sportom. Kako to?

– Da, mi smo svi cijelo vrijeme okruženi sportom, rezultatima, statistikama i to na ekranima gledamo cijeli dan. Kad dignete pogled ne želite gledati u ono isto što vam je na ekranu, nego vam treba nešto totalno drugačije, zar ne? – govore vlasnici i započinju priču o tome kako je uopće došlo do ideje za ovakvim uredom.

Naime, ovo im je četvrti ured u koji se sele i kažu da su do sada isprobali sve, od malog kućnog ureda, do ureda s pilates loptama i velikom terasom. Bilo je i jedenja za kompjuterom i malih kuhinjica i prljavog suđa… i ostajanja do kasno u noć.

– Kod nas nema ostajanja poslije radnog vremena. Ljudi se moraju odmoriti i imati svoj život mimo posla, a na nama je kao poslodavcu da im osiguramo kvalitetne uvjete rada tih 8 sati – objasnio je Zlatko.

– I zato, kada je donijeta odluka da se selimo u veći ured, rekli smo da ovaj put moramo sve napraviti kako treba i uz pomoć stručnjaka. Sviđao nam se rad arhitektonskog ureda DAR 612, nazvali smo ih i dogovorili sastanak – ispričao je Ivan.

– Ovo je jedna od onih idealnih sitaucija kada te klijent pozove prije odabira nekretnine. Zlatko i Ivan su gledali urede u ovoj zgradi, ali još nisu bili donijeli odluku. Zatekli smo potpuno prazne prostore, bez pregradnih zidova, koji se „omataju“ oko trokutasto oblikovanog unutarnjeg svjetlika koji se proteže cijelom zgradom. Logično bi bilo da smo ih nagovarali da uzmu ured na nekom od najviših katova, ali mi smo ih savjetovali upravo suprotno, da uzmu ured na drugom katu i to radi pogleda na foaje, malo više od atraktivnih dekorativnih lampi – ispričao je Jakov Poljičak iz arhitektonskog ureda DAR 612.

– Ali nije samo to u ovom projektu bilo idealno. Ivan i Zlatko su stvarno odlični investitori, koji znaju što žele, slušaju stručnu argumentaciju i ne pristaju na fušanje. I mogu reći da je ovo prvi put u našoj karijeri da se prva idejna skica praktički uopće ne razlikuje od izvedenog stanja – kaže arhitektica Andrea Donatović Poljičak.

Sjedimo za stolom u njihovom uredu i ponosno mi donose “the book” sa svim mogućim nacrtima, presjecima, detaljima…

Listam i ne vjerujem, idejne skice i vizualizacije u potpunosti i u svemu odgovaraju izvedenom stanju. Za hrvatske prilike, iz raznih razloga potpuno nevjerojatno.

– Odmah smo se dogovorili da želimo da je sve uredno, u smirujućim tonovima, jednostavnim linijama, a da se živost dobije kroz par akcenata – poput fotelja u jarkim bojama, biljke, nekog detalja. Investitorima je bilo jako važno da oprema bude jako kvalitetna, tako da su za djelatnike izabrani vrhunski stolovi i stolci – kažu arhitekti.

Off the record, znate koliko košta jedan ovaj programerski stol?

1000 eura, a osim što je vrlo stabilan, on se može pomicati gore – dolje što programerima koji su dugo za kompjuterom često treba.

– Kad čovjek dugo sjedi za ekranom rado bi se digao i malo stajao. Ovi stolovi to omogućavaju i na pritisak se podižu do visine otprilike šanka. Sjajna je to stvar – pričaju mi arhitekti i pokazuju ured direktora.

Dva ogromna stola, dvije stolice, nula kablova.

– Da, htjeli smo da je sve uredno i da se ne vide kablovi, zato smo napravili ove kutije na stolovima koje imaju dvostruku funkciju. Na njima stoji monitor, a i zaklanjaju pogled s većine stvari na stolu i omogućavaju korisnicima privatnost. Kada im netko dođe na sastanke, stol uvijek izgleda uredno.

Taj isti princip primjenili smo i kod ormara koji se nalazi iza njih. Ondje je sva dokumentacija, papiri, arhiva… a sve izgleda tako čisto, uredno, profesionalno – kažu arhitekti i nastavljaju…

A pogledaj ovo?

– Vrlo važan zahtjev investitora je da prostor ima white boardove koji su važan alat za njihov rad. Zato smo ih posebno dizajnirali i uklopili u sobama za djelatnike, ali i u ovoj konferencijskoj sali – kaže Andrea Donatović Poljičak.

Umjesto klasičnog konferencijskog stola odabran je ručno rađen hrastov Artisanov stol. Stol, fotelje, pomičan zid i atraktivna pomična staklena vrata… ovo bi stvarno mogla biti najljepša konferencijska sala u kojoj sam bila.

A kuhinja?

– Kuhinja je vesela i jedina u bojama. Naša je želja da ljudi jedu zajedno i da vole boraviti u ovoj kuhinji. Zato ima jako puno mjesta i različitih stolica i fotelja, tako da kuhinja služi ne samo za jelo, nego i za mini sastanke i dogovore.

Uz to, kuhinja ima puno mikrovalnih i mjesta u hladnjaku, ali zato recimo nema pećnicu i kuhalo jer to u uredima nitko ne koristi – kažu vlasnici.

Znate što me najviše u ovom projektu oduševljava?

Fini detalji.

– Jel da? Sav namještaj smo radili po mjeri i zaista nam je u tome iznimno pomogla suradnja sa Nenadom Jiroušem i njegovom stolarskom tvrtkom „Polibox“ koji je uspio izvesti sve naše ideje i zamisli – kažu arhitekti.

I za kraj, ipak moram pitati, kako to da vas dvojca direktora imate jedan ured?

– Mi se znamo praktički iz vrtića i odrasli smo zajedno. Navikli smo da radimo zajedno i da se nadopunjujemo. Uostalom tako je od početka i jedna od onih stvari koju smo zadržali u odnosu na prvi ured iz kojeg je sve krenulo – objasnili su Zlatko i Ivan.

Kako to izgleda pogledajte u fotkama talentirane fotografkinje Sanje Tušek. Btw Sanja inače fotografira vjenčanja, ali meni se čini da bi se bez problema mogla prebaciti i na interijere.

Uživajte.