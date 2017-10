Danas vam pokazujem nešto zaista posebno, luksuzno i ekskluzivno. Vilu u Medveji, u blizini Opatije. Kuću od jednog švicarskog biznismena s hrvatskim korijenima koji je odlučio investirati u Hrvatsku. Zavirite u projekt DG arhitekata

Otprilike priča ide ovako. Sjedim s arhitektima Leorom Dražul i Sinišom Glušicom i pričaju mi kako se mješalica morala penjati uzbrdo u rikverc koliko je bilo strmo, a da je jedan kamion nakrcan staklom odustao i vratio se u Zagreb ne isporučivši pošiljku.

Slušam ih i smijem se, makar vjerujem da im tada nije bilo smiješno.

Da, s takvim problemima morate se nositi kada projektirate i gradite na izuzetno strmim i nepristupačnim terenima. I to je taj dio posla koji se ne vidi i koji se zaboravi kada sve prođe dobro.

Dogovaramo se da idemo pogledati tu kuću u okolici Opatije. Vozimo se i iznimno je strmo. Dvosmjerna uska cesta koja vijuga u brdo, a s druge strane provalija…

Penjemo se i dolazimo na mjesto s najljepšim pogledom…

Kad se jednom ovdje popneš, ne želiš više ići odavdje. Čekaj, ali još nisi ni ušla u kuću. Zezaju me arhitekti.

Tri etaže, kaskadno prate strmi teren. Na najdonjoj je bazen s infinity prelijevom, na središnjoj je dnevni boravak s blagovaonicom i kuhinjom te izlazom na terasu.

A na najvišoj etaži su spavaće sobe s vlastitim kupaonicama i mali wellness s finskom saunom.

Najbolji dio kuće je svakako pogled iz spavaće sobe… i to na sve strane.

– Kuća je zamišljena kao vila za luksuzni odmor za jednu ili više obitelji i omogućava različite načine korištenja. Kada je u njoj jedna obitelj, onda je predviđeno da su sve staklene stijene otvorene i da je pogled sa svih strana nesmetan i otvoren. Kada obitelj ima goste, onda se na spavaće sobe navuku zavjese i kuća djeluje puno zatvorenije i klasičnije – objasnila je Leora Dražul iz DG arhitekata, dodajući kako je ovo jedan od onih divnih projekata u kojima se sve spojilo baš onako kako treba. A bilo je izazova…

– Ovo je projekt koji se vodio na relaciji Rijeka – Zurich, praktički bez i jednog sastanka uživo i sve je bilo gotovo u godinu dana. S investitorom smo sve sastanke održavali preko video poziva i to na način da je on na iPadu dobivao nacrte i 3D-ove koje bi odmah zajednički prokomentirali, unijeli neke izmjene, vidjeli što se događa, pa i to prokomentirali… i sve to vrlo često navečer, kada bi se stigli pohvatati nakon užurbanog radnog dana.

Divno je kako tehnologije napreduju i kako nam omogućavaju da budemo brži i efikasniji bez obzira na udaljenost, a i divno je imati investitora koji poštuje struku i zakone i želi napraviti sve što i kako treba – ispričala je Leora, dodajući kako je ova kuća zapravo investicija švicarskog poduzetnika s hrvatskim korijenima, koji ju par tjedana misli koristiti za sebe, a ostalo davati u najam.

Nemam pojma koliko će biti cijena, ali mogu reći da vrijedi svake lipe… Buditi se s ovakvim pogledom, to je uistinu neprocjenjivo…

A možda još i više uživati u svakom pomno osmišljenom i dobro izvedenom detalju.

Uživajte u divnim fotografijama Borka Vukosava, a onda pogledajte još malo projekata od Leore i Siniše, uistinu ljudi divno rade.