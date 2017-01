Pretpremijera! Ikeina kolekcija kojoj se baš radujem

Znate kako cure polude kada H&M predstavi kolekciju s Kenzom, Balmainom, Lagerfeldom ili nekim takvim… Ja sam tako uzbuđena jer od veljače kreće prodaja Ikeine dizajnerske PS linije. Upoznajte mojih 7 favorita

Svake tri godine, istinski ljubitelji Ikee, u koje se slobodno mogu ubrojiti, čekaju jedan dan sa nestrpljenjem. A to je predstavljanje PS kolekcije.

To vam je ona posebna, dizajnerska, mladenačka Ikeina kolekcija s kojom oni žele demokratizirati dobar dizajn i ljudima omogućiti da si nabave nešto posebno, drugačije, dizajnersko po normalnoj cijeni.

Ukratko, slično što H&M, Lindex, Target, OVS rade s modnim dizajnerima.

Prije nego što vam predstavim kolekciju i podijelim s vama moje favorite. Evo par informacija.

Prvu PS kolekciju Ikea je predstavila 1992. godine i od tada svake tri godine u prosjeku s 20-ak dizajnera i dizajnerskih timova razvija 50-ak proizvoda na čijim prototipima radi nekoliko godina.

Ove godine, PS kolekcija trebala bi se naći tijekom veljače u Ikenim robnim kućama diljem svijeta, a sneak peek predstavljanje bilo je u lipnju kada su najuglednijim svjetskim medijima i influencerima predstavljeni prototipi.

Tema kolekcije PS 2017 je recikliranje i prilagodljivost. Naime, zamjetan je trend da mladi ljudi sve rjeđe kupuju stanove, ali se zbog prirode posla i života sve više sele. Zato im treba prilagodljiv, transformabilan, multifunkcionalan, adaptibilan namještaj kojega će moći iskoristiti na različite načine, ovisno o potrebi.

Još jedna zanimljivost ove PS linije je da napravljena gotovo isključivo od recikliranih materijala od recikliranog stakla, plastike i drva, raznog, zapravo, smeća iz oceana, plastičnih boca, drva, papira…

Sastoji se od 60 proizvoda i osmislilo ju je 21 dizajnera i dizajnerica. Nekih poznatih, uglednih, slavnih, a nekih i posve mladih.

Cijene se još uvijek ne znaju, a još uvijek nije bilo ni službeno predstavljanje u Hrvatskoj. Kopajući po netu naišla sam da su za PS liniju radili neki od mojih najdražih dizajnera poput Form us with love, zatim Mattias Stahlbom, Iina Vuorivirta, mlade nade Truly Truly…

Čemu se najviše veselim. Fotelji od mladih dizajnera Truly Truly.

Lampama od Ola Wihlborga koje mi neodoljivo podsjećaju na Muutovu Up lampu od Mattiasa Stahlboma.

Svjećnjacima Henrika Preutza.

Fotelji-njihaljki Marcusa Arvonena.

Praktičnoj fotelji na rasklapanje Jona Karlssona.

I možda najviše, dekici jastuku od Paulina Machada.

Prije sto godina kupila sam nešto slično i nikada više nisam naišla na nešto tako praktično. Poplun kojeg kada ne trebate, složite u jastuk. Idealno za sve one koji vole zaspati na kauču gledajući televizor.

Obožavam. Brojim dane.

A koliki trud, napor, tim, iskustvo, znanje stoji iza cijelog tog projekta te kako izgleda razvoj prototipa u Ikei možete pogledati na ovoj stranici.

A sada galerija…