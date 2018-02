Što za vikend? Započnimo s kantom boje

Kako kvalitetno i zabavno provesti vikend i pritom napraviti nešto vrlo funkcionalno i korisno? Evo odlične ideje Anastasye Ležaić koja je sa svojom 3,5-godišnjom kćeri napravila mini makeover jednog neiskorištenog kutka u kući

Ok. Ipak nam se vratila zima i ovaj vikend nećemo provesti u prirodi kao što smo namjeravali. Kako kvalitetno i zabavno provesti vikend, posebice ako imate djecu koja vole akciju? Evo izvrsne ideje moje prijateljice Anastasye Ležaić, autorice bloga „Little Footsteps in the Big World“.

Naime, Anastasya je jedan od prošlih vikenda imala pravu malu radnu akciju – minimakeover jednog kutka u kući njezine svekrve.

Anastasya i njezina četveročlana obitelj vikende obično provodi u Zagorju, u kući svoje svekrve i često kao i svi mi ona ili suprug moraju nešto odraditi, pisati, poslati neki mail…

Raditi za blagovaonskim stolom nije baš najsretnija opcija, kao ni na koljenima u spavaćoj sobi ili dnevnom boravku… S druge strane, u kući u kojoj provode vikende postoji jedan miran kutak koji bi se mogao potpuno drugačije iskoristiti…

– Pored prozora je, na kraju je hodnika, mirno je i nikome nisi na putu, a ima radijator i toplo je… Baš me kopkao taj prostor i njegov neiskorišten potencijal.

A da ondje napravimo naš vikend radni kutak? U trenu smo se svi složili, a onda nam je na pamet pala ideja da sve napravimo sami i da će to biti naš mali vikend projekt za jedan tmuran i hladan vikend – objasnila je Anastasya.

Kanta boje, stol s donjeg kata, stolac, lampa, police i par detalja iz Jyska i Ikee i makeover može početi.

– Koliko veselja klincima pruža jedna kanta boje. Umjesto da zovemo majstora, mi smo sve odlučili napraviti sami i taman je cijela akcija trajala cijeli vikend. Ja sam bojala gonji dio lamperije, moja kći Frida donji, a kada se sve posušilo suprug je montirao police i to je ujedno bio najzahtjevniji dio. Kupili smo stolaci i male dekoracije, na sve zajedno potrošili manje od 500 kuna, a dobili smo novo funkcionalno mjesto za rad i divno proveden vikend – priča mi Anastasya.

– I baka je jako zadovoljna, a kaže da kada vidi koliko je prostor nakon bojanja u bijelo svjetliji i prozračniji, dođe joj da sve preboji u bijelo. Ipak, meni je drago da s pospremanjem čovjek naiđe na neke divne stvari koje imaju posebnu sentimentalnu vrijednost, poput ovog nedovršenog Eiffelovog tornja kojega je suprugov pokojni otac ručno radio od žica tijekom odsluživanja vojnog roka te ga kao “miraz” darovao mojoj svekrvi. Sada je Eiffel dobio novo počasno mjesto u kući i baš smo svi zbog toga sretni – ispričala je Anastasya Ležaić.

Zanima vas gdje su sada one sve predivne biljke koje su bile na stolu? A, to je tema za jedan drugi vikend projekt :)