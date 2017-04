Kako živi Antuntun. Pardon. Anda Bukvić

Ona je prevoditeljica, doktorica, profesorica, teoretičarka književnosti zaljubljena u one debele, teške knjige koje malo tko razumije. A onda je dobila djecu… Upoznajte Andu Bukvić Pažin, našu novu D gošću koja će vam pričati o slikovnicama

Nismo se poznavale, makar imamo hrpu zajedničkih prijatelja i poznanika. Slične su nam i životne priče. Obje imamo klince s razlikom manjom od dvije godine, objema su klinci mali, često s virozama, ni jedna od nas u Zagrebu nema baka servis, ne priznajemo lako poraze i zato posvuda idemo zajedno s djecom. Uz to, jedna i druga smo radoholičarke koje balansiraju između homeofficea, freelancanja, pravog ureda, djece, muža, obitelji, nekih vlastitih interesa i lijepih stvari koje nas vesele.

Dugo smo se zato dogovarale kada ćemo se naći. Ali kad smo uspjele, odmah smo imale osjećaj da se poznajemo godinama. A onda nam je pala na pamet ideja kojoj se jako veselim, a to je da Anda (prevoditeljica, doktorica književnosti i književna teoretičarka) piše preporuke za slikovnice.

– Prije djece sam se bavila književnom teorijom, pisala i objavljivala knjige, radila na Filozofskom fakultetu, boravila na stipendijama na sveučilištima u Heidelbergu, Konstanzu i Berlinu. Danas to više ništa ne stižem, čitam i prevodim uglavnom samo slikovnice. I uživam u tome – smije se Anda, topla, draga, smiješna cura koja jedva čeka da napuni 40 godina.

– U dvadesetima mi je sve išlo od ruke, a u tridestima se čovjek suoči s mnogim stvarima između kojih mora naučiti balansirati. Kako uskladiti obitelj, karijeru, slobodno vrijeme, dom, kako biti zadovoljna i sretna osoba koja ima vremena i za sebe i svoje interese? Kako pomiriti očekivanja društva i samog sebe? Kako da te majčinstvo obogati, a ne samo da ispunjavaš zadatke u prebukiranom rasporedu… Zato je i nekako nastao moj blog Rockabyebyebaby, odnosno U novoroditeljskom žanru – priča Anda Bukvić, blogerica u čijim tekstovima uistinu uživam.

Jer da, nije sve uvijek tako savršeno, a ni jednostavno. Zapravo je prilično komplicirano, ambivalentno, no svakako dinamično, razigrano, veselo, kaotično, a opet savršeno organizirano. Baš kao i njezin stan.

A zašto jedva čekaš 40-te? Nikako mi to nije jasno.

– Voljela bih malo mirniji tempo. Par mjeseci da nitko nije bolestan, da djeca malo porastu, postanu samostalnija i da se sa slikovnica možda mogu baciti na nešto zahtjevnije – smije se Anda. Osim što svojoj djeci svakodnevo čita, profesionalno se bavi i prevođenjem s engleskog i njemačkog jezika te je konstantno u dodiru s nekim malo posebnijim knjigama, koje ne možete kupiti u svakom kiosku, u prvom shopping centru.

– Ima jako puno slikovnica koje nisu prevedene, a koje su uistinu divne i to zaslužuju. Tekstovi su im uistinu sjajni, višeslojni, univerzalni, a ilustracije ne samo da prate tekst nego ga obogaćuju na različitim nivoima. O takvim knjigama bih voljela pisati – priča mi Anda i odmah sklapamo dogovor, a tihi pomagači bit će joj sin David i kćer Agnes koja je dobila ime po liku iz jednog Kunderinog romana.

“Nikada nisam upoznao nijednu ženu s tim imenom” – Milan Kundera.

Ni, ja. A kako živi mala Agnes zajedno sa svojom obitelji i s mamom koja jako voli knjige? Sigurno ima puno polica…

– Nakon godina podstanarstva znala sam da ćemo u svom stanu imati dobru rasvjetu. Uvijek su svi stanovi imali samo jedan luster i užasno loše svjetlo. Uz to, važno mi je bilo da napravimo mjesta za knjige i to ne samo one koje trenutno imamo, nego i one koje ćemo imati. Naime, zato smo na par mjesta u stanu napravili mjesto za knjige.

U hodniku je biblioteka na koju sam jako ponosna. U dnevnom boravku je nekoliko regala s policama, a jedna još treba doći. No, znate kako je kada se selite. Puno toga bi htjeli, malo je vremena za razmišljanje, pa smo na kraju pojednostavili i cijeli zid napravili kao polifunkcionalnu policu s otvorima u različitim dimenzijama. U njoj je televizor, klupica na koju se može sjesti, prostor za razne dekoracije, časopice, knjige… – kaže Anda.

Znate već onu moju teoriju da stanovi pričaju o nama više i bolje nego što to možemo ispričati mi sami…

Zato evo, detaljno pogledajte stan Ande Bukvić i upoznajte našu D gošću.