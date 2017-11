D GIRL

Boba Blašković

30 plus, mama, supruga, urednica brojnih lifestyle izdanja o dizajnu i uređenju doma. Mama Fabijana i Lovre, D bloga, D&D-a i dugogodišnja glavna urednica Nekretnina i Dom&Dizajna u Jutarnjem listu. Budi.in, 24 sata, Globus, Grazia, Like, Telegram… samo su neki od magazina i portala s kojima više od desetljeća surađujem ili sam surađivala i to kao novinarka, urednica, stilistica…