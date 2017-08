Idemo se igrati. Što se najbolje može iznajmiti za 100 eura?

Kriteriji su jasni – Istra, smještaj za dvoje po maksimalnoj cijeni od 100 eura po danu, dakle tjedan dana za cijenu od 2800 do 5500 kn, slobodan termin od 2. do 9. rujna preko Booking.coma i odlične ocjene gostiju. Pogledajte što se nudi…

Vjerojatno je većina vas danas na godišnjem i mnogi na nekom odmoru uz neku vodu. Kuća uz more, vikendica, hotel, apartman, kauč kod prijatelja, kamp… sve opcije su otvorene i aktualne.

I nama je predivno, uživamo u Puli s full time baka servisom koji nam je u Zagrebu potpuna nepoznanica.

Danas nam dolazi frendica i kaže mi da unatoč velikim željama da nađe lijep, priuštiv i slobodan smještaj u Istri, trenutno je to nemoguća misija. Na kraju su se odlučili za Zadar, a u Istru dolaze tek kratko, na par dana pozdrava i druženja.

Moram priznati, baš me to zaintrigiralo i išla sam malo istraživati. Je li moguće da je sve što valja sold out?

Gledam i da, na Booking.comu i Airbnb-u upozorava me tražilica da je preko 90 posto smještaja bookirano i da mi preporučuju neki drugi datum. Koji? Evo pokušavam s nekim drugim tjednom u 8. mjesecu i situacija je slična. Utipkavam 1. tjedan u devetom mjesecu. Napokon malo slobodnih soba. Idemo se igrati…

Što je najbolje što možete iznajmiti za maksimalnih sto eura po danu? Zaista, što se zapravo za taj novac nudi po danu u Istri, Dalmaciji i Dubrovniku?

Danas krećem s Istrom – ovo je neki moj best of stvari koje sam pronašla da su slobodne u periodu od 2.9. Do 9.9. (*mini istraživanje napravljeno je u nedjelju 30. srpnja u noćnim satima dok većina ljudi spava ili se zabavlja, a svi citirani tekstovi su opisi sa Booking.coma)

Kamenjak

Booking.com / Kamenjak Booking.com / Kamenjak

“Ovaj se objekt nalazi na 13 minuta hoda od plaže. Rezidencija Kamenjak Premantura obuhvaća bazen, a nalazi se na samo 100 metara od ulaza u Park prirode Kamenjak s kristalno čistim morem i prekrasnim plažama. Apartmani imaju klima-uređaj, nov talijanski namještaj i balkon. Na raspolaganju su električna ploča za kuhanje, mikrovalna pećnica, hladnjak, aparat za pripremu kave i sef.

Ležaljke i suncobrani nalaze se uz bazen. Dostupno je besplatno parkiralište. Rezidencija Kamenjak smještena je u naselju Premantura, 100 metara od središta sela, u kojem su dostupni restorani, barovi i trgovina prehrambenih proizvoda. More je udaljeno 300 metara, a Zračna luka Pula 18 km.

Ovo je omiljeni dio odredišta ‘Premantura’ za naše goste, na temelju nepristranih recenzija. Parovima se posebno svidjela lokacija – ocijenili su je s 8,7 za svoj boravak udvoje.”

Cijena 2905 kn*, ukupna ocjena 8,5

Sunflower camping

Booking.com / Sunflower camping Booking.com / Sunflower camping Booking.com / Sunflower camping Booking.com / Sunflower camping

“Objekt Sunflower Camping smješten je u kampu Mareda u Novigradu u Istri, na 2,6 km od novigradske marine. Gradska luka Mandrač udaljena je 2,9 km od objekta. U okviru objekta dostupan je besplatni WiFi. Pojedine smještajne jedinice uključuju balkon i/ili popločani dio dvorišta. Dostupne su blagovaonica i kuhinja s hladnjakom. Na raspolaganju su i ručnici. Gosti mogu koristiti opremu za roštilj u sklopu objekta Sunflower Camping. Također se mogu opustiti uz piće u baru u okviru objekta. Objekt sadrži i minimarket. U okviru objekta gosti mogu uživati u vodenim sportovima i unajmiti bicikl. U sklopu objekta gosti mogu igrati tenis, a okolica je idealna za ronjenje s maskom i disaljkom i ronjenje s bocom. U okolici su dostupne razne aktivnosti, poput vožnje bicikla i ribolova. Objekt Sunflower Camping smješten je na 2,9 km od crkve Sv. Pelagija i Sv. Maksimilijana. Pulska zračna luka udaljena je 74 km od objekta Sunflower Camping.

Parovima se posebno svidjela lokacija – ocijenili su je s 8,9 za svoj boravak udvoje.”

4315 kn*, ukupna ocjena 8,8 ocjena

Butique hostel Joyce

Booking.com / Butik hotel Joyce Booking.com / Butik hotel Joyce Booking.com / Butik hotel Joyce “Butik Hostel Joyce smješten je u srcu Pule, nedaleko Slavoluka Sergijevaca. U cijelom je objektu dostupan besplatni WiFi. Sve sobe su klimatizirane, moderno uređene i imaju svijetli namještaj. Gostima su u svim sobama dostupni besplatni ručnici i posteljina te TV ravnog ekrana. Sobe imaju vlastite kupaonice s tušem. Gostima su na raspolaganju recepcija otvorena 24 sata dnevno i usluga čišćenja sobe. Gostima će biti zanimljivo da je u ovoj zgradi James Joyce kratko predavao engleski. Najbliži kafići, restorani i trgovine nalaze se u krugu od 100 metara od objekta. Hostel se nalazi na 500 metara od Augustovog hrama i 650 metara od pulske Arene. Rovinj je udaljen 34 km. Na 9 km od objekta nalazi se gradić Fažana, iz kojeg polaze brodovi za Nacionalni park Brijuni. Butik hostel Joyce udaljen je 8 km od Zračne luke Pula.

Ovo je omiljeni dio odredišta ‘Pula’ za naše goste, na temelju nepristranih recenzija. Ovaj objekt također ima jednu od najbolje ocijenjenih lokacija u Puli.”

5135 kn*, ukupna ocjena 8,6 ocjena

Apartmani Urban, Pula

Booking.com / Apartmani Urban, Pula Booking.com / Apartmani Urban, Pula Booking.com / Apartmani Urban, Pula Booking.com / Apartmani Urban, Pula

“Apartmani Urban Pula imaju vrt te se nalaze se u Puli, na 400 metara od Arene. Herkulova vrata udaljena su 200 metara. U svim prostorijama moguće je koristiti besplatni WiFi.

Smještajne jedinice uključuju klima-uređaj i TV ravnog ekrana sa satelitskim programima. Sve jedinice sadrže čajnu kuhinju s mikrovalnom pećnicom i tosterom. Kuhinja je opremljena i hladnjakom, pločom za kuhanje i električnim kuhalom. U jedinicama se nalaze ručnici i posteljina.

Rimsko kazalište smješteno je 200 metara od apartmana Urban Pula. Zračna luka Pula udaljena je 7 km.”

5416 kn*, ukupna ocjena 9,5

Apartmani Antons

Booking.com / Apartmani Antons Booking.com / Apartmani Antons Booking.com / Apartmani Antons

“Apartmani Antons 2 uključuju smještaj u pješačkoj zoni u Puli. Pulska Arena udaljena je 600 metara od objekta. Jedinice uključuju klima-uređaj, TV ravnog ekrana sa satelitskim programima te prostor za sjedenje i blagovaonicu. Kuhinje imaju mikrovalnu pećnicu i toster. Apartmani su opremljeni hladnjakom i kuhalom za vodu. Sve jedinice obuhvaćaju vlastitu kupaonicu s tušem i papučama. Dostupna je i posteljina. Slavoluk Sergijevaca smješten je 100 metara od apartmana Antons 2. Najbliža zračna luka je Zračna luka Pula, a udaljena je 7 km od objekta. Ovo je omiljeni dio odredišta ‘Pula’ za naše goste, na temelju nepristranih recenzija.

Ovaj objekt također ima jednu od najbolje ocijenjenih lokacija u Puli! Gosti su zadovoljniji ovim objektom u usporedbi s drugim objektima u okolici.

Parovima se posebno svidjela lokacija – ocijenili su je s 9,8 za svoj boravak udvoje. Ovaj je objekt također ocijenjen za najbolju vrijednost za novac u Puli.”

4965 kn*, ukupna ocjena 9,8

Kavran

Booking.com / Kavran Booking.com / Kavran Booking.com / Kavran Booking.com / Kavran

“Resort Garden Istra nalazi se na mirnoj lokaciji u slikovitom istarskom naselju Kavran. Nudi vanjske bazene, teniski teren i teren za boćanje. Samostojeće jedinice okružene su mediteranskim raslinjem te uključuju besplatni WiFi i parkiralište u okviru objekta. Resort se sastoji od 4 vikendice, tradicionalne kućice i vile. Gostima koji borave u vikendicama i tradicionalnoj kućici na raspolaganju su zajednički bazen s ležaljkama i suncobranima, dok vila sadrži vlastiti bazen s terasom za sunčanje. Tradicionalna kućica također ima vanjsku hidromasažnu kadu. Dostupni su osvijetljeni teniski teren i dječje igralište. Svaka jedinica obuhvaća vrt, terasu, ugradbeni roštilj, potpuno opremljenu kuhinju i dnevni boravak s TV-om ravnog ekrana. Povijesna jezgra Pule smještena je 20 km od resorta Garden, a do Rovinja ima 34 km. Zračna luka Pula najbliža je zračna luka, a udaljena je 10 km. Parovima se posebno svidjela lokacija – ocijenili su je s 8,3 za svoj boravak udvoje.”

3100 kn*, ukupna ocjena 8,8

Kamene priče

Booking.com / kamene priče Booking.com / kamene priče Booking.com / kamene priče Booking.com / kamene priče Booking.com / kamene priče Booking.com / kamene priče Booking.com / kamene priče Kamene priče / Bale

“Apartmani Kamene Priče Jazz smješteni su u povijesnoj zgradi iz 17. stoljeća. Jedinstveno su uređeni i imaju besplatni bežični pristup internetu. Gosti mogu uživati u jazzu u vlasnikovom klubu. Svi apartmani imaju čajnu kuhinju opremljenu mikrovalnom pećnicom i hladnjakom te blagovaonicu. Dostupan TV sa satelitskim programima. Apartmani u prizemlju pružaju pogled na vrt i grad. Apartmani na katu imaju pogled na Jadransko more. Apartmani Kamene Priče obuhvaćaju lounge bar s restoranom u kojem se poslužuju jela tradicionalne hrvatske kuhinje. Za lijepog vremena gosti mogu uživati u objedu na jedinstvenoj kamenoj terasi. Objekt je smješten 7 km od obale Jadranskog mora. Besplatno javno parkiralište dostupno je u okviru objekta.

Ovaj objekt također ima jednu od najbolje ocijenjenih lokacija u Balama! Gosti su zadovoljniji ovim objektom u usporedbi s drugim objektima u okolici.

Parovima se posebno svidjela lokacija – ocijenili su je s 9,4 za svoj boravak udvoje.”

3100 kn*, ukupna ocjena 8,9

Bartolić

“Ovaj se objekt nalazi na 12 minuta hoda od plaže. Klimatizirani apartmani Bartolić nalaze se na 1 km od glavnog trga u Poreču. Eufrazijeva bazilika udaljena je 1,2 km od objekta. U okviru objekta gosti mogu besplatno koristiti WiFi i privatno parkiralište. Sve jedinice obuhvaćaju terasu, prostor za sjedenje i blagovaonicu. Kuhinja je opremljena mikrovalnom pećnicom, hladnjakom, pločom za kuhanje, aparatom za pripremu kave te električnim kuhalom. Sve jedinice obuhvaćaju vlastitu kupaonicu sa sušilom za kosu. Gostima je na raspolaganju posteljina. Apartmani Bartolić nalaze se na 3,4 km od vodenog parka Aquacolors Poreč. Zračna luka Pula udaljena je 44 km.

Ovo je omiljeni dio odredišta ‘Poreč’ za naše goste, na temelju nepristranih recenzija.”

3300 kn*, ukupna ocjena 8,7

Anna, Ližnjan

“Ovaj se objekt nalazi na 16 minuta hoda od plaže. Apartman Anna Ližnjan ima opremu za roštilj i pogled na more, a nalazi se u Ližnjanu u Istri, na 39 km od Rovinja. Pula je udaljena 10 km. U okviru objekta smješteno je besplatno privatno parkiralište. Smještaj sadrži klima-uređaj i TV ravnog ekrana sa satelitskim programima. Pojedine jedinice obuhvaćaju prostor za sjedenje i/ili terasu. Kuhinja je opremljena pećnicom. Također su na raspolaganju toster, hladnjak, ploča za kuhanje i električno kuhalo. Apartmani Ližnjan ANNA imaju besplatan WiFi. Gostima su na raspolaganju ručnici i posteljina. U sklopu objekta gosti mogu igrati tenis, a područje je popularno među ljubiteljima jahanja. U okolici je moguće uživati u raznim aktivnostima, među kojima su jedrenje na dasci te ronjenje s maskom i disaljkom. Rabac je udaljen 32 km od apartmana Anna Ližnjan. Zračna luka Pula udaljena je 9 km.

Besplatno privatno parkiralište dostupno je u okviru objekta i potrebna je rezervacija.”

2800 kn*, ukupna ocjena 9,6

Tena Poreč

“Apartmani Tena nalaze se u Poreču te imaju vanjski bazen i pogled na bazen. Eufrazijeva bazilika udaljena je 4,1 km od objekta. Gosti mogu besplatno koristiti WiFi u sklopu objekta. Pojedine smještajne jedinice imaju klima-uređaj i prostor za sjedenje s TV-om ravnog ekrana. Neke sadrže kuhinju s pećnicom. U sklopu objekta dostupno je besplatno privatno parkiralište. Gosti mogu koristiti opremu za roštilj u okviru apartmana Tena. Glavni trg u Poreču udaljen je 4,1 km od apartmana Tena. Pulska zračna luka udaljena je 46 km od apartmana Tena. Ovaj je objekt također ocijenjen za najbolju vrijednost za novac u Poreču! Gosti ostvaruju veću vrijednost za novac u odnosu na druge objekte u ovom gradu.”

4668 kn*, 8,8 ocjena

*mini istraživanje napravljeno je u nedjelju 30. srpnja u noćnim satima dok normalni ljudi spavaju ili se zabavljaju vani, a cijene se odnose na iskazane vrijednosti na booking.comu u periodu od 2. do 9. 9. Prije bilo kakvog bookiranja molim vas ponovno provjerite cijenu i sve ostale podatke. Hvala i ugodan provod.