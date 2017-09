Nešto divno za velike i male. My green home

Predstavljam vam edukativne drvene igračke, betonske teglice za cvijeće, pločice za vrata, podloške, dekoracije u koje ćete se vjerojatno zaljubiti. Ja jesam. Predstavljam vam jedan posve novi, hrvatski brend ručno rađenih dekoracija

Nikad ju nisam srela, ni upoznala, ali pratim ju svaki dan na Facebooku i svaki dan me razveseli s nekom novom edukativno-zabavno-dekorativnom stvarčicom.

Nekada su to dekoracije i igračke za djecu koje s toliko mašte i emocija, malo gdje možeš vidjeti.

Nekada je to nešto vrlo edukativno, pametno i lijepo…

Nekad nešto što uči neka nova, vrlo važna znanja kroz igru…

A nekada se uče neke nove, djeci komplicirane vještine…

No, ponekad su to i neke lijhepe stvari kojima se veseli cijela obitelj…

I zato, sam se javila brendu My green home u želji da saznam malo više o autorici ili autorima. Evo što sam saznala… Btw tekst prenosim u cjelosti. Divna, lijepa, topla priča. Uživajte…

Zovem se Ina. Supruga sam i mama Belle i Borne, dipl. pravnica na mirovanju radnog odnosa, koja uz klince i DIY projekte i sama ponovno pokušava postati dijete. Moja djeca su trenutno moja najveća inspiracija te kroz njihovu nesputanu igru pronalazim ideje za svaku našu drvenu igračku i proizvod.

Već duže vrijeme se bavim raznim makeoverima, preuređenjima raznih predmeta, starim stvarima kojima uz malu obnovu, pronađem novu svrhu korištenja a sam početak mog hobi života započeo je upravo blogom Inaa blue i istoimenom FB stranicom na kojima dijelim DIY (Do it yourself) projekte i projekte vezane za djecu, koji su i u meni probudili uspavano dijete.

Poseban izazov mi čine DIY projekti koji su zamišljeni kao video tutoriali na YouTube kanalu Inaa blue, namijenjeni razmjeni ideja kojima dijelim svoje znanje i trikove sa svima koje zanima ovakav način kreativnog izražavanja. Posebno me veseli kada mi se jave ljudi koje su potaknule moje ideje kako bi i sami uzeli tih pet minuta u danu za sebe i iskoristili ih da kroz kreativu probude onaj sjaj u oku i zadovoljstvo samih sobom. Za izradu koristim stare stvari, stvari koje većina ljudi baca, a koje se još na razne načine mogu kreativno iskoristiti i pretvoriti u nešto novo, korisno i dekorativno. Zaista vam ne treba puno novca kako bi svoj dom pretvorili u vama ugodan kutak za život, ispunjen sitnicama koje nigdje drugdje nećete moći pronaći.

Ali drvo mi je oduvijek bilo najdraži materijal samo mu se nisam nikada, do sada, u potpunosti prepustila. Radovi koje možete vidjeti na FB stranici My Green Home su rezultat odlaska dede Drage u mirovinu, s potpuno opremljenom radionicom za drvo, mojih ideja i suprugove dobre volje.

Sve izrađujemo uglavnom za sebe, prijatelje i obitelj. S vremena na vrijeme se javi pokoja mama koja razumije našu ljubav i ideju te za svoje dijete žeIi prirodnu, drvenu, personaliziranu i edukativnu igračku pa na taj način “pokrijemo” i koji trošak. Iz dana u dan doživljavamo potvrde za ono što radimo, s puno upita i interesa za naše proizvode tako da smo u postupku prikupljanja papira i otvaranja posla, malenog posla sa velikim snom. Tako se nadam da će naši proizvodi uskoro biti dostupni svima.

Dok se posao “ne uhoda”, narudžbe ćemo za početak primati preko inboxa FB stranice i Instagram profila.

Izrađujemo drvene, personalizirane dječje i dekorativne predmete za dom, dječje sobe, autiće, slagalice, memory igre, aktivne kocke za igru, drvca pričalice…

Izradi svakog predmeta pristupamo pojedinačno i personalizirano, cijelim srcem s velikim naglaskom na detalje. Ručna izrada znači i puno sitnih nesavršenosti ali upravo se u tim nesavršenostima skriva ljepota i toplina svakog pojedinog predmeta.

Uz drvo, krenula sam i s vrlo zanimljivim materijalom, betonom. Odlično se kombinira s drvetom, a svojim čistim, industrijskim stilom lagano se uklapa u gotovo svaki prostor. Tako su zaživjeli mini betonski lončići za sukulente, betonska jaja i tanjuri, a spremam se i na izradu betonskog nakita.

Izrađujem kad stignem, kad se klinci zaigraju ja šmirglam, kad spavaju bojam, dok čekam luk da se izdinsta lakiram, tako da ni otprilike ne mogu procijeniti koliko mi je vremena potrebno za izradu bilo čega. Često me pitaju kad stignem sve to izraditi, odgovaram, da ne stignem. Doslovno lovim svaki slobodan trenutak. Moj hobi i svi moji DIY (Do it yourself) projekti su toliko isprepleteni s našim svakodnevnim životom da ih nikako više ne mogu zvati hobijem.

Vodimo se idejom kako igračka malim ljudima može biti puno više od “samo igračke”, može biti edukativno, korisno i zabavno sredstvo učenja.

Drvena, prirodna igračka jednostavnih linija, poput običnih drvenih kocaka, nedefiniranih boja fantastično pokreće dječju maštu, pomažući im otkriti vlastitu kreativnost. A naše drvene vodilice-provlačilice – ribice, ježići i jabuke, te balansirajući brodići i kišobrani na odličan način razvijaju finu motoriku, koordinaciju pokreta oko-ruka, uče dijete rješavanju problema i strpljenju, dok nas drvca pričalice i memory zoo životinjice odvode u neke posve nove svjetove.

Najnovijom igrom koju sam izradila Belli i Borni, za igru na plaži, životinjsku abecedu na drvenim šniticama, sama sam sebe proglasila najdosadnijom mamom na svijetu. Ali ne mogu si pomoći, kako se kaže “this is how I roll”.

Iako svojim klincima često smišljam nove igre i aktivnosti, mislim da je obična nesputana dječja igra upravo ono što razvija maštu, posebno ako si na igralištu na kojem se nalazi pješčanik, štap, dva kamena i livada puna cvijeća. Zabavljaju se bolje nego u sobi punoj igračaka. Upravo mi je ta njihova nesputana igra, igra u prirodi, suhim, otpalim grančicama i lišćem, najveća inspiracija i izvor svih ideja iz kojih proizlazi gotovo svaki naš proizvod. Potpuno sam opčinjena jeseni tako da nam uskoro dolazi puno toplih, jesenskih, šumovitih igračaka prepunih raznih životinjica, a bit će tu i bundevica, lišća i grožđa i naravno pokoja kruška i jabuka.

Svaka naša igračka je “friško ubrana sa grane”, rukom obrađena, srcem smišljena i s ljubavlju izrađena, i da, možete se i igrati njome! Kako su tradicionalne igračke zaboravljene, a kvaliteta koju su imale je u potpunosti nestala, ovo je naš mali pokušaj očuvanja tradicionalnog na malo drugačiji, moderniji i edukativan način.

Posebno mi je drago da su ljudi prepoznali naš rad i ideju. Mamama se posebno sviđa naša aktivna kocka, prezabavna igra. Naime, kocka na sebi ima razne životinjice i ovisno o tome kako kocka padne, dijete oponaša određenu životinju.

Moja Bella obožava drvca pričalice i memory zoo dok se Borna najviše igra kockama i vodilicama-provlačilicama koje je uspio i “apgrejdati” i drvenim čepićima pretvoriti u posve novi proizvod tzv. lupalice.

Meni je naravno srce još davno osvojio jedan maleni drveni autić s kojim je i započela ova naša avantura.

Iako su mi podjednako drage sve naše igračke i svaki naš proizvod posebno me veseli kada se javi netko sa svojom, novom idejom te me traži da ju provedem u djelo i za posebnog klinca ili klincezu izradim nešto što će veseliti baš njih.

Velika suprugova podrška stoji iza svakog mog projekta. Ne postoji stvar koju ja mogu izmisliti, a da ju on ne može provesti u djelo. Da nema njega i mojih roditelja većina projekata ne bi nikada oživjela ili bar ne na ovaj način. Deda nam je pravi majstor kad su u pitanju drvene sitnice, a baka neizmjerno pomaže oko klinaca i sakupljanja raznih stvarčica koje uključujemo u projekte. Veliki fan i podrška mi je i sestra Iva, koja s ostalim dragim prijateljima i obitelji prikuplja i sakuplja sve i svašta.

Mislim da djeca imaju važan zadatak – podsjetiti nas odrasle da je u redu biti sretan, da je u redu maštati i sanjati. Mene su moja djeca naučila da ponovno vjerujem u čuda, svoje snove, ljepotu, ljubav, dobrotu i jednostavnost pa čak i u Djeda Mraza. Ja eto imam tu sreću da trenutno najveći dio svog vremena provodim s djecom koja su živući dokaz upravo te sreće. Istina je da je život upravo onakav kakvim ga ti vidiš i u konačnici i prihvaćaš.

Neizmjerno sam zahvalna na svom radu jer me svaki dan povezuje s dobrim, toplim jednostavnim i veselim ljudima, a kroz kreativno stvaranje upoznajem jedan novi dio sebe za koji nisam ni znala da postoji ili sam jednostavno “odrasla” i zaboravila, a o osjećaju zadovoljstva i ispunjenosti da ni ne govorim. Mislim da bi si svatko s vremena na vrijeme trebao priuštiti malo kreativnog luksuza.

Lijep pozdrav, Ina.

A sada uživajte u galeriji My green home proizvoda