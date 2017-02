Vodič za preživljavanje: kako preživjeti u malom stanu

Pokazala sam vam male funkcionalne stanove, prave transformere koji imaju manje od 20 kvadrata i izgledaju fenomenalno. No, da bi uistinu mogli živjeti u 20 kvadrata osim odličnog arhitekta, potrebno je niz stvari i promjena u ponašanju… Evo što sam ja skužila nakon 15 godina života po malim stanovima

Iskreno, ne volim male stanove. Ali ih kužim. To mogu reći nakon 10 godina života u 37 kvadrata i 5 u 35. Prvih pet godina je u oba slučaja bilo super. Stan se očisti u trenu, male su režije, najam je puno jeftiniji, a kada si mlad i uz to student, uopće nemaš problema s tim da spavaš na neudobnom kauču na razvlačenje. Ni meni ni sestri nije bio ni najmanji problem svakog jutra i večeri razvlačiti kauč s kvazi madracom, odnosno nekom neudobnom spužvom i spavati praktički na podu. Ni najmanje nas to nije smetalo. Možda zato obje imamo problema s kičmom. Nemam pojma. Možda.

Ali zato nakon 15 godina spavanja na kauču i razvlačenja kreveta – reko’ hvala. Nikad više.

Zato su mi se najviše zamjerili mali stanovi. No, kako god bilo, apsolvirala sam ih. Najbolja stvar koju su me naučili je da se dugo ne ljutim i da svaka svađa traje 10-15 minuta. Jednostavno, u malom stanu je preglupo ići ljutiti se u kupaonu.

Naučili su me i urednosti, pospremanju, boljoj organizaciji. Slaganju i preslagivanju. Jednostavno nužno je pametno iskoristiti svaki centimetar.

Za početak. Važno se pridržavati nekih pravila. Ova pravila su po meni najvažnija za preživljavanje:

1. Bacite sve što ti nije nužno. Riješite se stare odjeće, obuće, svega što ne koristite dulje od godinu dana.

2. Ne gomilajte stvari. Knjige posuđujte u knjižnici ili od prijatelja, od posteljine imajte samo tri osnovna paketa, a ručnika tek toliko koliko ti je uistinu potrebno.

3. Minimalizirajte potrebe. U prijevodu, umjesto servisa za jelo, gomile tanjura i čaša od svega imajte tek dvostruko više nego što u vašem stanu živi ukućana, pa tako ako vas u malom stanu živi dvoje onda u ormarićima držite samo po četiri plitka, četiri duboka, četiri mala tanjura, četiri čaše, četiri šalice… S takvim režimom korištenja trebat će vam manje kuhinjskih ormarića, a super je što će i kuhinja će biti uvijek urednija jer se suđe nikada neće moći nagomilati. S promjenom ponašanja, uštedite prostor. Dakle, ako se pridržavate svega navedenog pod brojem neće vam trebati perilica suđa, zbog čega vam i kuhinja za kojih 60-ak centimetara može biti kraća.

4. Ovo je sad teško. Ne kupujte stvari samo zato što su vam lijepe. Najvažnije je postati praktičan, sistematičan i uredan, a pri odabiru svakog komada namještaja koji uđe u stan osim na estetiku trebate paziti na funkcionalnosti, odnosno multifunkcionalnost.

5. I da, multifunkcionalno. Došli smo do te ključne riječi koja spašava život u malom stanu. Ako kupujete primjerice breakfast table, tražite inovativne stoliće koji se mogu povisiti i pretvoriti u stol za ručavanje ili u pisaći stol ili se u njega može strpati gomila novina, časopisa i ostalih stvari zbog kojih nećete morati kupovati za njih dodatnu policu i na taj način trošiti još više prostora.

6. Nikako nemojte zaboraviti iskoristiti visinu prostora. Sa stolarom dogovorite da svi ormari, regali, police, ormari za cipele, kozmetiku… sveee ide od zida do zida, od poda do stropa. Koliko god vam se možda u startu činilo da vam ne treba toliko polica i ormara, vjerujte, nakupi se. S godinama stvari se munjevito množe, koliko god čovjek bio discipliniran.

7. Obavezno radite namještaj po mjeri. Uistinu male su šanse da u dućanima nađete komade namještaja koji se idealno uklapaju u dimenzije vašeg doma. Nađite dobrog stolara, a inspirirajte se genijalnim rješenjima poznatih brendova.

8. Princip transformera primijenite gdje god možete. Odlična fora su kreveti – ormari koji s jednim potezom dnevnu ili radnu sobu pretvaraju u spavaću. Štedite na prostoru gdje god možete. Umjesto desktopa, nabavite laptop. Znam sve, neprijatelj je očiju i vratne kralježnice, ali fakat štedi prostor. Ako vam baš jako treba klasičan radni kutak, smjestite ga u ormar. Nikome neće smetati, a uz sve imat ćete i malo svoje privatnosti.

9. Ako slučajno imate mogućnost napraviti galeriju, svakako ju napravite ili bar kupite povišeni bračni krevet koji ostavlja mogućnost da ispod njega držite neke stvari ili imate relax zonu.

10. Priznajte si istinu. Nemate dovoljno mjesta za velika druženja i večerice. Zato vam ne treba ni velika kuhinja, ni veliki blagovaonski stol, ni puno stolaca… I alternative su ok. Umjesto klasičnog stola za blagovanje, zgodno je i kada se kuhinja projektira s većim šankom koji zamjenjuje klasičan stol za blagovanje, a ujedno ima i ulogu radne plohe.

11. I za kraj, sjetite se ove priče. Ana i Stjepka sa svojom mamom odrasle su u 28 kvadrata. Mama je u stanu još i imala knjigovodstveni ured, a Ana je svirala violončelo koje je zauzimalo pola dnevnog boravka. Danas su cure full uspješne i sretne. Stjepka je mlada doktorica znanosti, a Ana živi u kući u kojoj ima svoj yoga studio, kuću na salašu, stan u centru grada i predivnu, pametnu djecu i muža. Ukratko, zbog malog stana morale su biti full organizirane, odgovorne, uredne i uvijek izvan kuće. Na sportu, u muzičkoj, na stranim jezicima… Kad bih se njih sjetila, mojih 37 kvadrata mi je izgledalo tako puno i uvijek sam se tješila da ću zbog tog malog stana biti ipak malo uspješnija.