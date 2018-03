Beton i željezo u malom dućanu velike frajerice

Dućan Male stvari nedavno je proslavio svoj 10. rođendan i preselio se na četvrtu lokaciju, u Centar Bundek. Evo s čim nas je sve oduševio…

Djevojčice u rozom, dečki u plavom, ona se igra s lutkama, on s autićima i sve to u nekoj šarenoj sobi s masu superjunaka i plastičnih igračaka koje su nabavljene u nekom jednako tako šarenom dječjem dućanu.

Stereotipi. Grozna su stvar, uvijek nekako korak nazad.

I zato volim odgajati svoju djecu da se mogu igrati s čim god žele, pomagati mi u kuhinji, igrati se s loncima, poklopcima, kuhačama… Biti svoji, razigrani, i ne toliko fascinirani ekranima, plastikom i superjunacima… i zato sam valjda toliko i oduševljena s novim dječjim dućanom u Centru Bundek, s Malim stvarima.

Male stvari, dječji je dućan koji postoji već 10 godina i koji je do sada vješto se odupirajući krizi, mijenjao četiri lokacije. Od nedavno je u prostoru od 100 kvadrata u Centru Bundek.

Evo zašto ga obožavam…

Beton na podu i zidu, visoki stropovi, ogroman multifunkcionalan željezni ormar koji je skladište, ali i mala kuhinjica te wc.

Očekujte neočekivano, pametno, promišljeno, multifunkcionalno, drugačije… to su zapravo Male stvari, kako u interijeru, tako i u svom asortimanu. Ali naravno, tu je i Dijana Bušić, vlasnica i žena koja je u Zagreb donijela sve te malo drugačije dječje igračke i opremu za djecu.

– Moja priča slična je svim onim mamama koje su na porodiljnom i koje shvate da je ponuda loša i da postoji ogroman prostor za nešto novo. Tako sam i ja nakon svog drugog porodiljnog krenula i polako u Hrvatsku dovela Stokke, Bugaboo, Bloom, Leander, Moll, Wishbone, Snurk… dakle malo drugačije brendove koji proizvode opremu i igračke za djecu kojima je važna kvaliteta, dugotrajnost, polifunkcionalnost. To su krevetići koji rastu kao i dijete, stolice koje možete koristiti praktički od rođenja do puberteta. Stolovi koje kupite za prvašića, a možete ih koristiti do fakulteta – priča mi Dijana Bušić i pokazuje neke od svojih bestsellera poput legendarne Tripp Trap stolice koja će ove godine proslaviti 45 godina postojanja.

– Volim reciklirati stvari i dugi niz godina koristiti ono što sam kupila. Recimo, u ovom interijeru iskoristila sam komodu koju smo dali raditi za naš prvi dućan u Cascadama, iz drugog dućana u Dežmanovom prolazu iskoristili smo kružne police, iz trećeg na Kajzerici OSB ploče… Volim kada se stvari mogu prenamijeniti i iskoristiti na neki novi, drugi način, a ne bacati i gomilati nekvalitetno – priča mi Dijana Bušić, kojoj je interijer od tog prvog dućana u Cascadama, do ovog današnjeg u Centru Bundek, uvijek uređivala ista arhitektica, Koraljka Demel Zadro.

– Nas dvije smo si kliknule i Kora je divna arhitektica koja sluša svoje klijente i pokušava pronaći najfunkcionalnije i najoptimalnije rješenje, vodeći uvijek računa o budžetu i estetici. Uvijek nam je prvi korak vidjeti što možemo iskoristiti i kako napraviti neku novu, dodatnu vrijednost.

S obzirom da je ovaj prostor bio u roh-bauu i imao divan beton, odlučile smo ne bojati ga, ni ne zatvarati oblogama, nego ga pustiti tako golim i “industrijskim”, bez obzira na namjenu i očekivanja dijela kupaca – priča mi Dijana.

A očekivanja su šarenilo, police, bijela, roza, plava boja…

– I kako ti kupci reagiraju kada vide crne stropove, beton, željezni “kavez”?

– Jedan dio fenomenalno jer se tako nešto ne očekuje od dječjeg dućana, a ima i onih koji još uvijek misle da smo nedovršeni i da ćemo to sve srediti kad budemo imali novaca – smije se Dijana, pokazujući nam neke od stvari koje im je izradio stolar koji ih također prati od prvog dućana.

– Pult je trebao biti drven i kada nam je stolar došao pokazati uzorke drva, shvatili smo da nam je ljepša stražnja strana, nego prednja, pa smo zapravo od “nusproizvoda” napravili proizvod – priča Dijana.

Gdje ćemo imati neko skladište, kuhinju, wc?

– Sve to smo smjestili u jedan željezni ormar kojega je Kora dizajnirala i u kojem je sve, pa i taj famozni wc – priča mi Dijana i otvara vrata ormara…

– Kupci se potpuno začude kada im otkrijemo gdje nam se nalazi wc, a s obzirom na visoku visinu prostora na ormaru nam je skladište velikih kutija i namjerno ih nismo skrivali, nego smo sve pustili da izgleda malo industrijski, netipično za jedan dućan koji prodaje fine dječje stvari – priča mi Dijana.

Čiji su ovi divni oblačići?

– Od Andreje Hotko Pavić. Ona divno radi. Želja mi je poticati i hrvatske dizajnere na proizvodnju te sam odnedavno započela suradnju s nekolicinom koji imaju baš zanimljive proizvode – priča mi Dijana hvaleći svoj tim cura koje joj pomažu u odabiru stvari.

– Svaka od nas je različita i imamo drugačiji ukus, ali kad nam dođu nove stvari i vidimo što smo sve izabrale za dućan, sve tri vrištimo od sreće… – priča mi Dijana, jedna od onih koja uistinu voli to što radi.

Predanost i ljubav prema poslu, uvijek se osjeti… Cure, sretan vam rođendan i još puno malih, velikih stvari.