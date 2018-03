Drvo, tekstil ili pločice? Evo najnovijih trendova

Pločice u zadnje vrijeme doživljavaju veliki procvat i jako su u modi. Znate zašto? Donosimo tri trenda u koje bi se lako mogli zaljubiti

Kako vam je divan ovaj parket. Hvala, ali to nije parket, to su pločice. Puno njih se prevari i misli da je parket, ali to je najnovija generacija pločica sa strukturom drugih materijala.

– Ma, nemoguće. Čekajte da pipnem…

Dodirujem ih, tople su, hrapave i imaju strukturu drva. Gledam kako su slagane i između njih nema nikakvih fuga. Potpuno sam zbunjena i moram pitati: čekajte, ovdje treba staviti još fuge, jel tako?

Ona odmahuje glavom i govori: ne treba, rektificirane su i možete ih slagati bez fuga i zato uistinu izgledaju kao pravi parket.

Otprilike tako je izgledao moj susret s “drvenim” pločicama u salonu Vodotehnika i gospođom Gogom koja je strpljivo odgovarala na moja začuđena pitanja.

Naime, u Vodotehniku i njihov Boutique de céramique salon u Jankomiru nedavno su stigli noviteti sa sajma Cersaie Bologna, i naravno da je to bio dobar razlog da se prošetam po njihovom salonu.

Pločice s uzorkom drva veliki su trend već nekoliko godina, a posebno će biti sada kada se tehnologija proizvodnje razvila i kada one zaista i pri dodiru stvaraju dojam drveta.

– Ljudi ih jako uzimaju za apartmane na moru i sve oblažu s njima, pa i spavaću sobu, dnevni boravak, kupaonicu, terasu… Sve izgleda kao da je u parketu, jednostavno je za održavanje, a opet nije laminat koji uvijek nekako izgleda umjetno i jako lupka dok hodate po njemu – pričaju mi u Vodotehnici, objašnjavajući kako je tvrtka Sant’Agostino, napravila pravu malu revoluciju kada je proizvela tu novu generaciju gresa koji ima posebnu strukturu.

– Popipnite ovo – vodi me gospođa Goga do dijela salona gdje su izložene pločice s uzorcima tekstila.

Znam da su pločice (jer dvaput me ne možeš dići na istu foru), ali opet imam dojam kao da dodirujem tkaninu.

Baršun, mikrofibra, neka fina rebrasta tkanina, nešto kao neka tapeta…

Zaista atraktivno i zanimljivo, posebno zato što su sve pločice rektificirane i mogu se slagati bez vidljivih fuga, a opet dolaze i u velikim dimenzijama tako da je ponekad za jedan zid dovoljna jedna pločica.

No, u zadnje vrijeme jako popularne su i pločice formata 20×20 cm i to s uzorcima koje podsjećaju na tradicionalne portugalske i marokanske pločice.

Šarene raznobojne pločice s različitim uzorcima velike su zvijezde Instagrama i vlasnici kafića ih obožavaju stavljati u svoje lokale jer jako privlače goste, a i fotogenične su i prepoznatljive.

S njima oblažu zidove, podove, šank… a odlično se kombiniraju i s drvom, betonom…

Osim u kafićima, često se stavljaju u kuhinje, posebice na zid između elemenata jer su jako praktične za održavanje i na njima se ne vide kapljice i prljavština.

Osim različitih uzoraka trenutno su jako “in” kada su sve pločice u jednom izražajnom dekoru…

– I što vam se najbolje prodaje?

– Mnogi dolaze zbog tih trendi pločica, ali na kraju za svoj dom ipak biraju nešto tradicionalnije, jednostavnije, univerzalnije.

Često se traže i pločice koje izgledaju poput mramora i pločice u velikim dimenzijama koje djeluju što neutralnije, a trenutno je jako tražena pločica u obliku cigle, koja se na taj način i slaže i fugira – objašnjavaju u Vodotehnici.

Ono što je meni trenutno ogroman hit je malo drugačije slaganje pločica… Recimo, ovako nešto, poput parketa slaganih u francuski vez…

Da ne duljim, evo još divnih noviteta iz Vodotehnike.