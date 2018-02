Prvi hrvatski restoran u Kataru. Idemo u Qavannu

Šuškalo se da je poznati chef Andrej Barbieri otišao u Dohu voditi jedan divan restoran. I dobro se šuškalo. Vodim vas u Qavannu, restoran u Dohi koji sjedinjuje sve ono najbolje iz Hrvatske i Mediterana

Krčke šurlice, domaći makaruni i njoki, splitska torta, ugodan interijer s lavandom, citrusima i maslinom koja podsjeća kao ona iz maminog vrta… i sve to 4000 kilometara od doma i to s potpisom Andreja Barbierija koji zna kako izvući najbolje iz hrvatske i mediteranske kuhinje i dati joj jedan suvremeni internacionalni pomak. Meni to zvuči kao potpuni pogodak.

I čini se da uistinu jest. Naime, prije malo više od mjesec dana u Dohi je otvoren restoran Qavanna čiju kuhinju vodi Andrej Barbieri te kojega je pokrenula ekipa iz Hrvatske i to iz entuzijazma i želje da u Kataru naprave jedno mjesto s hrvatskim specijalitetima i nekom drugačijom ponudom.

– Qavanna je izvorno bila zamišljena kao mjesto za “naše” ljude koji se nalaze u Kataru, kojih zapravo ima jako puno na raznim poslovima. Naime, i mi smo jedna od tih tvrtki koja posluje na Bliskom istoku već desetak godina. Unutar naše CTBA grupacije ima nekoliko raznih poduzeća koja djeluju u Kataru, UAE-u i Hrvatskoj, a iako nam je osnovni posao građevina i projektiranje, tu su još i firme za catering, IT rješenja i savjetovanje, usluge u zdravstvu, računovodstvo…

Taj miks različitih know-howova, kao i želja da se u Kataru prezentira Hrvatska, dovela je do otvaranja prvog hrvatskog restorana u Dohi. Osim što je prvi takav restoran u Kataru, ujedno je i prva hrvatska kavana i to s Franck kavom koju pripremaju u Francku školovani bariste – objasnio je Domagoj Cerovac, CEO CTBA grupe.

– Restoran Qavanna otvoren je krajem prošle godine u Dohi sa željom da se katarskoj kulinarskoj sceni ponudi nešto novo i do tada neviđeno – mediteranska kuhinja s potpisom. Chef Andrej Barbieri kreirao je jedinstven jelovnik koji se odlikuje nizom delicija inspiriranih hrvatskom kuhinjom, ali uvijek uz mali twist.

Od jela valja istaknuti ručno rađenu tjesteninu poput krčkih šurlica, makaruna, njoka od buče u kombinaciji sa svježim sastojcima poput janjetine, jastoga, kozica uz odmjerenu upotrebu začinskog bilja koje karakterizira mediteransku kuhinju… Bogata je ponuda zdravih jela, nude se vegetarijanske opcije, gluten free opcije i koriste se samo vrhunske namirnice, što često znači da ih sami moramo direktno uvesti iz Europe.

Osim jela, nude se i specifični bezalkoholni kokteli te “domaće” slastice poput splitske torte. Poseban je detalj i to da je ovo prvi Oxygen Bar u Qataru. Uz piće se može relaksirati i obaviti detoksikaciju kisikom – objasnio je Mladen Jelaska, direktor Qavanne.

Interijer Qavanne potpisuje arhitektonski dio CTBA grupe pod vodstvom Aleksandra Osei-Larteya. Ideja je bila dočarati ugođaj zelene terase ukrašene “maminim cvijećem”.

– S obzirom da se inače bavimo građevinom, projektiranjem i opremanjem, realizacija Qavanne nam nije prestavljala nikakav problem. Management restorana je iz Hrvatske, a gotovo sav staff je iz Europe – objasnio je Domagoj Cerovac, dodavši kako je tvrtka CTBA nedavno odradila završne radove na uređenju Nizozemskog veleposlanstva po projektu GEplus arhitekata o čemu smo vam nedavno pisali, a trenutno između ostalog rade na uredima Emiratesa na Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb.

– Iako je izvorno bio zamišljen primarno kao mjesto za “naše” ljude koji se nalaze u Kataru, na kraju pokazao kao pravi magnet za lokalce. Gotovo nema trenutka, kažu, u kojem se u restoranu ne nalazi Katarac ili Katarka i uživa u njima egzotičnoj kuhinji i ambijentu – objasnila je Tajana Trtanj, business development direktorica.

Idemo zajedno pogledati kako to izgleda u Qavanni u ekskluzivnom Gate Mallu na West Bayu Dohe.

A sad malo galerija hrane koju potpisuje Andrej Barbieri… Savjet, nemojte gledati ako ste gladni :)